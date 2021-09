Volkswagen prosegue l’elettrificazione della sua gamma. Dopo ID.3 e ID.4, il prossimo modello a batteria del brand tedesco potrebbe essere l’Aero B, l’erede elettrica della Passat. Il suo arrivo sarebbe previsto nel 2023 e uno dei primi prototipi è stato fotografato mentre è al lavoro su alcune strade di montagna.

Un futuro anche da station wagon

Il nome “Aero B” potrebbe non essere definitivo e da qui al 2023 le cose potrebbero cambiare. Sta di fatto che la berlina trae ispirazione dal concept Volkswagen Space Vizzion, una station wagon mostrata al Salone di Los Angeles nel 2019.

Questo significa che l’Aero B potrebbe debuttare anche in versione famigliare e diventare così una delle poche vetture di questo segmento ad essere totalmente elettrificata.

Intanto, il prototipo della berlina ha pochissime camuffature. Le forme sembrano essere quelle definitive, dato che ci sono solo leggeri strati adesivi che coprono parte della calandra e dei fari anteriori e posteriori. Il design è caratterizzato da una coda piuttosto corta e un generoso passo che, verosimilmente, si tradurrà in una buona abitabilità di bordo.

Trazione posteriore o integrale

Come le altre elettriche firmate Volkswagen, anche l’Aero B sarà costruita sulla piattaforma MEB. È probabile che il modello base venga equipaggiato con la sola trazione posteriore, mentre le versioni più potenti dovrebbero affidarsi ad un doppio motore elettrico e alla trazione integrale. E non è escluso l’arrivo di una variante GTX ad alte prestazioni, già presente per la ID.4 e in arrivo per la ID.3.

Tuttavia, l’Aero B potrebbe effettivamente utilizzare il powertrain mostrato sulla Space Vizzion. In quel caso, il pacco batterie da 82 kWh erogava fino a 360 CV e consentiva un’autonomia di 560 km. Ottime anche le prestazioni con uno scatto 0-100 km/h di 5 secondi e una velocità limitata elettronicamente a 175 km/h.

Nei prossimi mesi conosceremo più dettagli sulla nuova berlina (e station wagon) elettrica di Volkswagen.