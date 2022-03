I test sulla Rolls-Royce Spectre procedono nel più totale silenzio. La prima ammiraglia elettrica di Goodwood è stata ripresa dalle nostre spie nel corso di una serie di collaudi vicino a Monaco, nei pressi del quartier generale del Gruppo BMW. Destinata ad essere presentata a fine 2023, la Spectre condividerà alcuni elementi con le BMW di alta gamma, ma avrà anche molte novità inedite.

Non chiamatela “Wraith elettrica”

Ad un primo sguardo, la Spectre ricorda molto la Wraith, ma Rolls-Royce ha già dichiarato che i due modelli non avranno praticamente nulla in comune. La coupé con motore termico, infatti, si basa su una piattaforma condivisa con BMW, mentre la Spectre utilizzerà la nuova “Architecture of Luxury” che servirà come base per le future Rolls.

Anche lo stile dovrebbe essere completamente diverso dalla Wraith. In particolare, l’ammiraglia a batteria si distingue per le portiere con apertura controvento e il design “diviso” dei fari anteriori, una soluzione che troverà spazio anche sulla nuova BMW Serie 7, sul restyling della X7 e sulla XM di serie.

Oltre 600 silenziosissimi cavalli

Anche se l’architettura sarà inedita, il powertrain dovrebbe essere derivato dalla iX M60. La Spectre, quindi, potrebbe equipaggiare un doppio motore elettrico per sviluppare la trazione integrale e una potenza di 619 CV e 1.110 Nm di coppia. Questi ultimi valori, comunque, potrebbero essere ritoccati per adeguarli al portamento (e al listino ancora più impegnativo della iX) tipico delle Rolls-Royce.

Rolls-Royce Spectre, i teaser dell'ammiraglia elettrica

Come gli altri modelli della gamma, ci aspettiamo prestazioni di altissimo livello. Nella M60, questa configurazione di motore consente uno scatto 0-100 km/h di 3,8 secondi e 250 km/h di velocità massima limitata elettronicamente. L’autonomia, invece, è di circa 566 km nel ciclo WLTP.

In generale, l’arrivo della Spectre segnerà un punto di svolta per Rolls-Royce che entro dal 2030 in poi venderà solo modelli elettrici.