Sono tanti i cambiamenti in atto dalle parti di Goodwood. Recentemente Rolls-Royce ha annunciato la Spectre, il suo primo modello elettrico e ha già dichiarato che dal 2030 verranno prodotte solo auto a batteria.

Ad accompagnare il brand verso il futuro è anche la Spirit of Ecstasy, l’iconica statuetta che adorna i cofani di tutti i modelli e che è stata interamente ridisegnata.

Proiettata verso il futuro

La figura è stata rimodellata esteticamente per traghettare Rolls-Royce verso una nuova fase della sua storia.

Sviluppata a seguito di 830 ore di lavoro tra design e test nella galleria del vesto, la statuetta è più bassa (82,7 mm contro i 100 della precedente) e ha una silhouette che, secondo la Casa, la avvicina maggiormente allo stile della primissima creazione messa a punto dallo scultore e illustratore Charles Sykes ai primi del Novecento.

In particolare, la figura, “scolpita” dagli ingegneri attraverso il computer, appare più slanciata col corpo più piegato e una gamba protesa in avanti a simboleggiare un maggior dinamismo. La nuova statuetta debutterà sull’elettrica Spectre e, sempre secondo Rolls-Royce, ha contribuito ad abbassare il coefficiente aerodinamico a 0.26 stabilendo un record tra tutti i modelli mai realizzati dal marchio.

Tutto ruota intorno a lei

Non è comunque la prima volta che la Spirit of Ecstasy viene modificata. In passato, la statuetta ha cambiato dimensioni e forme, ritrovandosi, per un certo periodo di tempo, anche con una postura inginocchiata. Il nuovo simbolo di Rolls-Royce accompagnerà la già citata Spectre e tutti i futuri modelli. Su Phantom, Ghost, Wraith, Dawn e Cullinan, invece, verrà impiegata la statuetta nella versione attuale.

La figura è anche la protagonista dell’esclusiva “Spirit of Ecstasy Challenge”, una sfida creativa lanciata dal Muse (il programma d’arte di Rolls-Royce) ai migliori designers del mondo. Questi ultimi dovranno reinterpretare il simbolo della Casa utilizzando il tessuto.

I progetti più interessanti verranno selezionati da una giuria che comprende anche Tim Marlow (direttore del Museo di Design di Londra) e Yooh Ahn (direttore creativo per Ambush e Dior Men).