La Rolls-Royce Spectre rappresenta uno snodo importante nell’evoluzione del marchio inglese. Il modello, infatti, sarà la prima “Rolls” 100% elettrica e debutterà a fine 2023 dando inizio al percorso di elettrificazione che porterà il brand ad offrire solo auto a batteria a partire dal 2030.

Sono poche le informazioni sulla Spectre, ma un approfondimento di Autocar svela un possibile legame con l’altra ammiraglia del Gruppo BMW, ossia la iX.

Un “cuore” in comune

Per quanto nell’orbita del gruppo bavarese, Rolls-Royce cercherà di dare una sua specifica identità alla Spectre. Per questa ragione, il modello si baserà su una piattaforma inedita e, quindi, non condivisa con quelle già esistenti in casa BMW. La stessa linea e (molto probabilmente) gli interni saranno unici per la Spectre, ma il discorso potrebbe essere diverso per il motore.

Rolls-Royce Spectre, il teaser dell'ammiraglia elettrica BMW iX la prova

Secondo Autocar, per contenere i costi di sviluppo, la Rolls-Royce potrebbe equipaggiare lo stesso powertrain della futura BMW iX M60. Stando ai primi rumors, la configurazione con doppio motore elettrico e trazione integrale sprigionerebbe circa 600 CV: un valore più che sufficiente dare prestazioni sportive sia al SUV che all’ammiraglia inglese.

Prestazioni da vera “Rolls”

La BMW iX più potente potrebbe scattare da 0 a 100 km/h in circa 4 secondi e la Spectre, sfruttando una carrozzeria più aerodinamica, riuscirebbe ad abbassare ulteriormente in tempo. Insomma, sulla carta si tratterebbe di una degna erede delle Rolls-Royce con motore V12.

L’ammiraglia elettrica verrà testata per oltre due milioni di chilometri tra prove in laboratorio e su strada e ogni esemplare sarà costruito a mano a Goodwood nello stesso impianto dove vengono assemblati gli attuali modelli.

L’idea di una vettura 100% elettrica è accarezzata da Rolls-Royce da diversi anni. Nel 2011 è stata presentata la 102EX, mentre nel 2016 la 103EX, due concept a batteria basati sulla Phantom.