Dal 2016 il trattamento Black Badge identifica le Rolls-Royce più lussuose ed esclusive. Dopo la Wraith e la SUV Cullinan, anche la gamma della nuova Ghost può fregiarsi di questo prestigioso "riconoscimento". Lo status symbol della ricchezza è ora ancora più potente e unico grazie ad una serie di interventi speciali.

Niente è lasciato al caso

La Ghost ha aperto una nuova fase del design di Rolls-Royce, chiamata “Post-Opulence”. Caratterizzata da un’estetica elegante e dinamica al tempo stesso, la Ghost Black Badge può essere ordinata in oltre 44 mila combinazioni di colori.

Come sottolinea Rolls-Royce, però, la maggior parte dei clienti ha scelto il più classico nero. A prescindere dal colore, comunque, non si tratta di una verniciatura qualsiasi. La tinta, infatti, pesa 45 kg e viene applicata meticolosamente da quattro artigiani nell’arco di 5 ore di lavoro.

Ad essere neri sono anche tutti i dettagli cromati della carrozzeria, compresi i cerchi in lega da 21”. Sviluppati appositamente per la Black Badge, sono composti da 44 sottilissimi strati di fibra di carbonio. Nemmeno lo stile del coprimozzo è lasciato al caso: esso rimane sempre dritto per non rovesciare mai il logo “Rolls-Royce”.

Più lusso e più potenza

Naturalmente, il livello di lusso è ancora più elevato nell’abitacolo. Legno, fibra di carbonio e pelle a perdita d’occhio rendono ogni interno unico nel suo genere grazie alle infinite possibilità di personalizzazione. I dettagli neri sulla plancia e sul tunnel riprendono il tema principale della Black Badge, mentre dal lato del passeggero il cruscotto è arricchito da 850 “stelle”.

Se il cliente lo desidera, la Rolls-Royce Ghost può ricevere il ricamo sui sedili col simbolo dell’infinito, l’elemento identificativo di tutte le Black Badge.

Oltre al lusso estremo, la versione top di gamma della Ghost può contare su una meccanica e un assetto ancora più raffinati. Il 6,75 litri V12 eroga 29 CV in più rispetto ad un modello “normale” e tocca i 600 CV, mentre la coppia è salita a 900 Nm (+50 Nm). Powertrain e cambio automatico ZF a 8 rapporti hanno ricevuto una nuova taratura per gestire la potenza extra senza far perdere il portamento confortevole alla vettura.

L’impianto di scarico e i freni sono stati adeguati in linea con le modifiche al motore e per creare un’esperienza di guida sportiva, ma senza eccessi.

La Ghost Black Badge è già ordinabile. Il prezzo? Non è stato comunicato ufficialmente, ma è probabile che si vada oltre i 400 mila euro.