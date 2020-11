Negli ultimi anni i frontali delle BMW hanno fatto discutere schiere di appassionati, concentrati a criticare il doppio rene cresciuto sempre più modello dopo modello, fino ad arrivare alle proporzioni della nuova Serie 4.

Una mutazione di stile e forme che pare essere ancora in atto e che, almeno a giudicare dalle foto spia del restyling della BMW X7, toccherà non più solo la griglia ma anche i gruppi ottici. Ossevate gli scatti: non vi sembrano particolarmente bassi?

C'è il trucco?

Certo, i camuffamenti nascono per sviare gli indizi e mischiare le carte, cercando di non mostrare gli elementi che cambiano maggiormente tra una generazione e l'altra. E in questo caso quelli della BMW X7 restyling sembrano svolgere egregiamente il loro compito, lasciandoci col dubbio: ma davvero i proiettori del grosso SUV di Monaco sono scesi così in basso?

In effetti il loro disegno sembra molto strano, ben lontano rispetto a quello di tutte le altre BMW in commercio, così come il fascio luminoso che - ma da una foto è ben difficile capirlo - non sembra essere a LED. Lo stesso effetto si era visto sulle foto spia della BMW X8, anch'essa caratterizzata da gruppi ottici (apparentemente) sistemati particolarmente in basso.

Potrebbe quindi essere che a Monaco di Baviera stiano decidendo di caratterizzare i propri SUV taglia XXL con gruppi ottici sistemati su 2 livelli?

Gli altri aggiornamenti

Per il resto il restyling della BMW X7 dovrebbe riguardare principalmente la tecnologia, con nuovi e ancora più raffinati sistemi di assistenza alla guida e infotainment ulteriormente evoluto. Anche lato motori dovrebbero esserci novità, con unità elettrificate non più unicamente mild hybrid a 48V ma anche con nuovi powertrain plug-in.

Per quanto riguarda l'arrivo del restyling bisogna considerare la ancora giovane età della BMW X7, il debutto è di fine 2018, e difficilmente quindi lo vedremo prima della fine del 2021.