Creare un'auto elettrica crea alle Case automobilistiche un bel po' di grattacapi in più, in termini di isolamento acustico, rispetto ai classici modelli con motori benzina o diesel. Perché se viaggiare nel silenzio di un motore elettrico è gradevole, bisogna prestare ancora più attenzione a tutti quei rumori che accompagnano un viaggio fruscii aerodinamici, rotolamento degli pneumatici e così via.

Cacofonie che, quando si parla di berline superlusso come la BMW i7, devono categoricamente rimanere fuori dall'abitacolo. Ed ecco quindi che l'ammiraglia elettrica bavarese è stata oggetto di minuziosi test per renderla a prova di rumore, come si può vedere nel video che trovate qui sotto.

Che rumore fa il silenzio?

Lo strano ambiente nel quale si trova la BMW i7 si chiama camera anecoica elettromagnetica, una speciale stanza dove si valutano i livelli sia di immissione delle onde elettromagnetiche che potrebbero risultare nocive per gli occupanti o disturbare gli elementi elettronici dell'auto, sia di emissione, valutando quindi se la BMW i7 possa essere fonte di inquinamento elettromagnetico. "Rumori" che non si percepiscono comuni a tutte le auto, elettriche e non.

Si passa poi alla parte di rumori veri e propri, con la berlina elettrica portata nella galleria del vento, per valutare la sua resa aerodinamica e gli eventuali fruscii che potrebbero derivare, creando forme della carrozzeria classiche ma capaci di fendere l'aria nella maniera più efficiente possibile, aggiungendo (come nella BMW i7) fondo completamente carenato, nuove forme degli specchietti retrovisori (e no, non ci saranno telecamere esterne) e altro ancora.

Accortezze che su un'auto elettrica non riguardano unicamente il rumore ma anche l'autonomia: minore è la resistenza dell'aria, maggiori sono i chilometri che si possono percorrere con una ricarica.

Colonna sonora adeguata

Per legge però le auto elettriche devono fare rumore, almeno finché non superano i 30 km/h: questione di sicurezza, per avvertire anche i pedoni più distratti della loro presenza. Per questo motivo in BMW hanno chiamato Hans Zimmer (compositore premio Oscar nel 1995 per "Il re Leone" e creatore - tra le altre - della colonna sonora della trilogia di Batman di Nolan) per creare i suond che accompagneranno la BMW i7 e le altre elettriche di Monaco di Baviera.

C'è di più

Il video dei test dell'ammiraglia tedesca è anche un'occasione per dare un primo sguardo agli interni della BMW i7. Certo, la plancia è ancora completamente coperta da uno spesso panno nero, ma il lungo monitor curvo a sbalzo ripreso dalle iX e i4 si fa notare, così come la forma del volante, differente rispetto a quella del SUV elettrico. Altra particolarità: la presenza dei paddle al volante, assenti sulla iX, per gestire i livelli della frenata rigenerativa.