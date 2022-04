Il debutto della BMW i7 è previsto per il 20 aprile. Proprio in queste ore però la Casa ha rilasciato un nuovo teaser, con protagonista il grande schermo posteriore da 8K di cui tanto si è parlato sul web nelle scorse settimane.

Dovrebbe chiamarsi BMW Theater Screen e offrire agli occupanti dei sedili posteriori un sistema di infotainment totalmente dedicato, con grafica ispirata a quella dei moderni tablet e tante funzioni per l'intrattenimento nei lunghi viaggi.

Dimensioni record

Dall'unica immagine rilasciata dalla Casa fino a oggi le dimensioni del display sembrano enormi. Anche se BMW non ha ufficialmente rilasciato la diagonale esatta del monitor, numerose voci - non ufficiali e non confermate - hanno anticipato che dovrebbe trattarsi di un display OLED da 33 pollici.

L'unico dato certo rilasciato nel post teaser dell'account Facebook ufficiale BMW Germania è quello relativo alla qualità video del display da 8K. L'immagine presente nel post mostra un'interfaccia di utilizzo simile a quella di un iPad, con alcune tra le app più comuni oggi già installate, come Amazon Prime Video, Twitch, l'app ufficiale Red Bull, Amazon Music e un'app di notizie generica.

Non è ancora chiaro su quale sistema operativo si baserà l'interfaccia di utilizzo, è probabile però che si tratterà di una versione dedicata all'utilizzo "tablet" del BMW iDrive 8, presentato pochi mesi fa, che dovrebbe integrare anche la nuova interfaccia vocale di BMW o la possibilità di utilizzare Amazon Alexa per controllare tra le altre cose anche la domotica domestica.

L'appuntamento

Come detto la nuova generazione di BMW Serie 7 e i7 sarà svelata domani, mercoledì 20 aprile, contemporaneamente a New York, Monaco e Pechino. Il live streaming inizierà alle 14:00.