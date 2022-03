La BMW i7, la prima ammiraglia elettrica della Casa tedesca, continua a svelarsi. Il debutto ufficiale lo avremo solo il 20 aprile, ma sul sito di BMW USA è stata aggiunta una nuova sezione per scoprire alcune delle caratteristiche della Serie 7 a batteria. Tra autonomia e novità tecnologiche, ecco un piccolo antipasto della tanto attesa rivale della Mercedes EQS.

Percorrenze di circa 480-500 km

Almeno negli Stati Uniti, la versione di lancio della i7 sarà l’xDrive 60. La Casa ha confermato che l’autonomia massima sarà di circa 483 km. BMW, però, sottolinea che il risultato è stato ottenuto simulando il test di omologazione EPA, il quale dà spesso risultati peggiori rispetto ai collaudi con ciclo WLTP.

Supportato da due motori e - probabilmente– dalla stessa batteria della iX xDrive 50 da circa 105 kWh, questa variante della Serie 7 elettrica dovrebbe toccare i 523 CV. Sono comunque attese anche versioni ibride plug-in, tra cui una possibile M7 con oltre 700 CV e 1.000 Nm di coppia. In ogni caso, al di là di motori ad alte prestazioni, la nuova BMW punterà tantissimo anche sulla tecnologia di bordo.

Diventa un cinema su ruote

Tornando alle informazioni riportate sul sito di BMW USA, il marchio parla della Interaction Bar. Si tratta di un pannello di vetro che attraversa tutta la plancia ed è dotata di una serie di controlli touch e di un’illuminazione personalizzabile.

Inoltre, per i passeggeri posteriori è previsto uno schermo da 31” con risoluzione 8K e connettività 5G. Tra le altre caratteristiche dell’auto, BMW parla della calandra a doppio rene retroilluminata e luci LED a forma di cristallo.

Sul sito non è presente una data ufficiale per il debutto della nuova Serie 7, ma nella conferenza stampa annuale BMW di qualche settimana fa, il brand aveva comunicato la data del 20 aprile come giorno della presentazione ufficiale.