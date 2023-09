A settembre Mercedes distribuirà un importante aggiornamento over-the-air del suo sistema multimediale. Disponibile per oltre 700.000 veicoli in tutto il mondo, l'aggiornamento include la disponibilità del Dolby Atmos, miglioramenti all'assistente vocale e un'ottimizzazione delle funzionalità di navigazione e intrattenimento.

I clienti riceveranno le notifiche per l'aggiornamento 2.4 dell'MBUX tramite l'assistente di aggiornamento o l'applicazione mobile Mercedes me. Una volta disponibile, verrà fornito utilizzando la funzionalità over-the-air di MBUX.

Oltre ai miglioramenti di Dolby Atmos e dell'assistente vocale, l'aggiornamento software include l'aggiunta di NewsFlash e dell'applicazione web YouTube su nuovi modelli selezionati, comprese Classe S, EQE ed EQS dotati del pacchetto Entertainment Plus.

Supportato da Apple Music, Dolby Atmos offre un'esperienza sonora immersiva, aggiungendo più spazio, chiarezza e profondità alla musica.

Mercedes, l'aggiornamento over-the-air per l'infotainment MBUX

L'assistente vocale di MBUX consente agli occupanti del veicolo di selezionare le funzioni di infotainment con il comando Hey Mercedes. L'aggiunta di NewsFlash permette di ascoltare i notiziari su notizie generali, economia, finanza, cultura e altri argomenti. I clienti possono anche configurare i loro canali radio preferiti nell'app Mercedes me e poi utilizzare l'assistente vocale MBUX con il comando Hey Mercedes per riprodurre le notizie o la loro musica preferita.

Altri miglioramenti disponibili tramite l'aggiornamento OTA includono il supporto per il display Hyperscreen del passeggero anteriore sui modelli EQE ed EQS per fornire l'audio in cabina per i contenuti dinamici e consentire la personalizzazione delle foto. I clienti possono selezionare un'immagine personale per il display e non è più necessario indossare le cuffie per ascoltare l'audio dei contenuti dinamici.

Le Mercedes col sistema MBUX2 di prima generazione e Mercedes-Benz Navigation ricevono anche l'accesso a Place Details di Google. Oltre a fornire l'indirizzo e le indicazioni stradali, questa funzione fornisce informazioni dettagliate su oltre 200 milioni di luoghi in tutto il mondo, tra cui orari, foto, valutazioni e recensioni.