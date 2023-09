La sorella più piccola della Mercedes Classe G è in arrivo. Da mesi sappiamo che la casa di Stoccarda sta lavorando a questa novità e in occasione del Salone di Monaco ne parla mostrando una prima immagine.

Si tratta di un bozzetto comparso al termine della presentazione della CLA che, sebbene sveli solo la silhouette della Classe g, volutamente con la g minuscola a simboleggiare le dimensioni ridotte, rappresenta la sua prima foto ufficiale.

Nella stessa occasione Ola Kallenius, presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG e capo di Mercedes-Benz, ha dichiarato che sarà elettrica e "sarà ottima in fuoristrada e immediatamente riconoscibile".

Una piccola Geländewagen

Le prime indiscrezioni sul possibile arrivo sul mercato della sorella minore della Classe G erano emerse a febbraio 2023. Come avevamo scritto in precedenza, la "Baby G" dovrebbe nascere sulla nuova piattaforma MMA di Mercedes, la stessa che dal 2024 sarà impiegata per le future CLA, CLA Shooting Brake, GLA e GLB.

Le informazioni a riguardo sono ancora poche, quel che è certo però è che si tratta di un progetto molto importante per la casa, in un'epoca in cui i SUV fuoristrada stanno gradualmente conquistando l'interesse del pubblico globale.

Come sappiamo, infatti, nel corso del prossimo anno dovrebbe debuttare l'attesissima baby Defender, la sorella più piccola del fuoristrada inglese che, appunto, dovrebbe avere come diretta competitor la nuova Classe g.

La Mercedes Classe G numero 500.000

La G elettrica

Ma la piccola g-Class non è l'unica importante novità fuoristradistica elettrica della casa di Stoccarda. Nel corso dei primi mesi del 2024, infatti, l'azienda dovrebbe togliere i veli dall'attesissima EQG, la versione 100% elettrica della Classe G dotata di quattro motori e recentemente avvistata nel deserto.

La Mercedes EQG, inoltre, monterà delle super batterie con anodo di silicio e dal 2025 la versione elettrica del fuoristrada avrà, su richiesta, gli innovativi accumulatori della Sila, con densità di di 800 Wh/l.

Mercedes EQG, le ultime foto spia in Nord Europa

Mercedes al Salone di Monaco 2023

Una delle novità più importanti che Mercedes porta al Salone di Monaco, lo ricordiamo, è proprio la CLA Concept con la nuova piattaforma modulare MMA.

La presentazione della Mercedes CLA Concept al Salone di Monaco 2023

In Germania debutta anche la nuova Mercedes Classe E All-Terrain, con trazione integrale e un pieno di tecnologia. Se volete saperne di più continuate a seguirci attraverso il nostro Speciale che trovate qui sotto.