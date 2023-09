La nuova Mercedes Classe E ha debuttato nel corso del 2023 in versione berlina e station wagon, ma la famiglia non è ancora al completo. All'appello mancava la All-Terrain, versione dall'indole fuoristradistica. Un gap colmato in occasione del Salone di Monaco 2023.

La familiare ad assetto rialzato si presenta quindi in anteprima mondiale alla kermesse tedesca, pronta ad arrivare nelle concessionarie nel corso del 2024 con prezzi ancora da definire. Ma scopriamola nel dettaglio.

Aspetto da dura

Le proporzioni sono quelle della station classica, alle quali la nuova Mercedes Classe E All-Terrain aggiunge prima di tutto l'assetto rialzato (l'altezza totale raggiunge ora 1,49 metri) e vari elementi in plastica nera assieme a skid plate posteriore, per proteggere la carrozzeria quando si affrontano strade sterrate. Cambiano anche i disegni delle prese d'aria anteriori, mentre la mascherina continua a essere formata da una costellazione di piccole stelle, a regalare un effetto tridimensionale al frontale.

Mercedes Classe E All-Terrain 2023, il frontale Mercedes Classe E All-Terrain 2023, il posteriore

Poggiata di serie su cerchi da 18" la Classe E All-Terrain 2023 può essere equipaggiata anche con ruote da 19 o 20 pollici a seconda dell'allestimento.

Vista dal vivo

Gli interni

Per quanto riguarda gli interni la Mercedes Classe E All-Terrain mantiene lo stesso arredamento delle sorelle con assetto classico: Superscreen MBUX a dominare la plancia con monitor opzionale per il passeggero.

Ci sono schermate dedicate per la marcia in off-road che, quando attiva, mostra sui vari schermi informazioni specifiche come inclinazione della vettura e molto altro. Inoltre, grazie alle telecamere a 360°, si può avere la funzione "cofano trasparente" per vedere sul display centrale ciò che succede sotto l'auto.

Mercedes Classe E All-Terrain 2023, gli interni

Ci sono poi varie opzioni per i rivestimenti interni (pelle, legno, alluminio), tecnologia a non finire, spazio in abbondanza in abitacolo nel vano bagagli, con capienza che varia da un minimo di 614 a un massimo di 1,829 litri, a seconda della disposizione degli schienali posteriori abbattibili secondo lo schema 40:20:40.

È inoltre prevista la possibilità di utilizzare il proprio iPhone o Apple Watch come chiave digitale, aggiungendo fino a un massimo di 16 utenti.

Mercedes Classe E All-Terrain 2023, il frontale Mercedes Classe E All-Terrain 2023, le protezioni laterali

I motori

Per quanto riguarda i motori al lancio la Mercedes Classe E All-Terrain dovrebbe essere disponibile unicamente con il 2.0 diesel mild hybrid da 197 CV. Di serie ci sarà l'assetto adattivo con sospensioni ad aria Airmatic, in grado di alzare o abbassare la station tedesca a seconda della velocità e delle condizioni del terreno.