Nell'era dei SUV e in piena transizione verso l'elettrico, le coupé con motore a combustione sono difficili da vendere. Tuttavia Mercedes ritiene di aver trovato un compromesso. Come?

Eliminando in un colpo solo la C63 Coupé e la E63 Coupé e sostituendole con la CLE 63 Coupé. Un prototipo pesantemente camuffato della nuova auto di lusso sportiva a due porte è stato ripreso mentre si allenava al Nurburgring.

Incollata all'asfalto

Possiamo facilmente capire che si tratta della versione "63" piuttosto che della versione AMG di livello inferiore osservando il retro, dove è difficile non notare la forma rettangolare (anziché rotonda) dello scarico quadruplo.

Rispetto alle prime foto spia che avevamo visto, qui la carrozzeria sembra definitiva e completa di un robusto spoiler posteriore, di generose prese d'aria e della familiare griglia Panamericana. Guardando il video, la CLE 63 AMG sembra incollata alla strada grazie alle sospensioni ribassate e più rigide con ruote e freni più grandi.

Quale motore?

Non si sa ancora quale sarà il motore della prima CLE 63, ma il poderoso V8 utilizzato dalla vecchia C63 e dalla E63 è escluso. Alcuni sostengono che verrà utilizzato il quattro cilindri elettrificato della nuova C63, ma non avrebbe molto senso. Perché? Perché i clienti possono acquistare la normale CLE 450 4Matic con un sei cilindri in linea.

Secondo noi sarebbe strano mettere un motore più piccolo nella AMG di livello superiore. Certo, la potenza complessiva sarebbe maggiore, se si tiene conto del motore elettrico, ma avere un motore più grande nel modello non AMG non sembra plausibile.

Per questo si potrebbe pensare a un ibrido plug-in diverso, basato sul motore da 3,0 litri. Si parla di questa configurazione per le prossime E63 berlina e station wagon e alcune fonti (non ufficiali) sostengono che il sei cilindri in linea e il motore elettrico avranno una potenza combinata di oltre 700 CV. Potrebbe essere, considerando che la C63 eroga già oltre 600 CV.

È prevista anche una versione cabrio della CLE 63, mentre la AMG GT Roadster è stata eliminata e sostituita indirettamente dalla AMG SL. Teniamo presente che Mercedes ha eliminato anche la Classe S Coupé/Convertibile e la SLC, che erano tutte offerte in versione AMG. La gamma sarà ulteriormente semplificata negli anni a venire, poiché alcune delle vetture compatte saranno eliminate.

Continuate a seguirci, quindi, per saperne di più.