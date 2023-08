Al Salone di Monaco vedremo due nuovi membri della famiglia MINI. Infatti, nella kermesse bavarese saranno presenti le nuove generazioni della Countryman e della MINI tre porte con le relative declinazioni elettriche.

A farlo capire chiaramente è la foto teaser che accompagna il video ufficiale di MINI, in cui viene dato appuntamento al 1° settembre alle 11 per scoprire dal vivo i due nuovi modelli.

Nuova vita (soprattutto per la Countryman)

Anche se entrambe le auto sono nascoste, le loro sagome e la forma dei fari LED permettere di distinguere le due MINI. La 3 porte si riconosce per il design circolare dei fanali, mentre la Countryman ha un look leggermente più squadrato.

Le proporzioni cambieranno poco nella 3 porte, con una lunghezza che dovrebbe rimanere sempre intorno ai 3,8 metri, mentre la Countryman arriverà a 4,43 m (+13 cm) con un'altezza di 1,61 m (+6 cm), come precedentemente dichiarato dalla Casa.

Inoltre, sia la 3 porte che la Countryman avranno una nuova tecnologia di bordo e il nuovo sistema operativo di MINI.

Le motorizzazioni previste

Entrambe le MINI saranno proposte sia nella variante elettrica che in quella endotermica, anche se non è chiaro quali di queste vedremo a Monaco. In ogni caso, la 3 porte a zero emissioni sarà disponibile nelle due versioni Cooper E e Cooper SE, con la prima che avrà una batteria da 40 kWh (autonomia stimata di circa 220 km) e 184 CV, mentre la seconda avrà una batteria da 54 kWh (percorrenze intorno ai 400 km) e 218 CV.

Le foto spia della nuova MINI senza mimetizzazioni Nuova MINI Countryman, le foto spia senza camuffamenti

A queste si aggiungerà più avanti anche la John Cooper Works, che dovrebbe avere oltre 250 CV.

MINI John Cooper Works elettrica, il render di Motor1.com

Sviluppata sulla stessa piattaforma FAAR della BMW iX1, anche la Countryman elettrica avrà una gamma composta da due versioni. La E avrà un singolo motore elettrico da 191 CV e una batteria da 54 kWh, mentre la SE ALL4 avrà il doppio motore (e la trazione integrale), 313 CV e una batteria da 64 kWh. L'autonomia massima stimata dell'ultima versione sarà vicina ai 450 km.

Per tutte le altre informazioni, comunque, aspettiamo la presentazione completa a Monaco.