La MINI Countryman affronta gli ultimi test prima del debutto. La terza generazione del crossover inglese è attesa entro la fine del 2023, anche se alcune foto spia delle scorse settimane hanno ritratto un prototipo senza camuffatura, lasciando intendere che la presentazione sia più vicina del previsto.

In un avvistamento più recente, la MINI si è “rivestita” indossando nuovamente il coloratissimo wrapping già protagonista delle foto teaser ufficiali.

Ora è più matura

Come confermato anche da MINI, la nuova Countryman sarà uno dei modelli più grandi di sempre della Casa britannica, con una lunghezza di 4,43 metri (+13 cm sulla Countryman attuale) e un’altezza di 1,61 m (+6 cm). Ci si aspetta, quindi, un crossover ancora più spazioso sia per i bagagli che per i passeggeri, mentre lo stile sarà futuristico, ma legato comunque alla filosofia di design del marchio.

Le nuove foto spia della MINI Countryman elettrica Nuova MINI Countryman, le foto spia senza camuffature

Come si nota anche nelle nuove foto spia, la Countryman avrà una calandra calandra di forma squadrata e un look semplice del posteriore. Tra le novità attese, ci sarà anche un abitacolo interamente ridisegnato, con un quadro strumenti più grande un sistema d’infotainment di nuova generazione.

Elettrica fino a 313 CV

La nuova MINI sarà costruita sulla piattaforma FAAR, la stessa della BMW X1. I due modelli, quindi, condivideranno diverse componenti e buona parte delle motorizzazioni, a partire da quelle elettriche.

La Countryman elettrica delle foto (la si riconosce dall’adesivo “Electrified Vehicle” sulla fiancata) sarà proposta in due versioni già annunciate: la E avrà un solo motore elettrico e 191 CV, mentre la SE ALL4 avrà 313 CV e la trazione integrale. La batteria sarà di 64,7 kWh, con un’autonomia prevista intorno ai 450 km. A queste versioni se ne affiancheranno altre ibride plug-in e mild hybrid per rendere più completa la gamma.

MINI Countryman e smart #1: future rivali a confronto

Tra le rivali dirette della Countryman ci sarà la smart #1, che compare curiosamente nelle foto spia dietro ad un esemplare della MINI. Non sappiamo se si sia trattato di pura casualità o se la smart sia utilizzata dagli ingegneri inglesi come “benchmark” per confrontare le prestazioni e altri aspetti importanti.