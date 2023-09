Lunghezza: 4.949 mm

Larghezza: 1.880 mm

Altezza: 1.468 mm

Passo: 2.961 mm

Bagagliaio: min 540 litri

La nuova Mercedes Classe E, in commercio da quest'anno, è la sesta generazione della media-superiore di Mercedes. O meglio, la sesta da quando si usa la denominazione "Classe E" per definire questo modello, che rappresenta uno dei capisaldi di Mercedes addirittura da settant'anni e contandole tutte avrebbe alle spalle altre dieci generazioni.

Fedele alla sua tradizione, nasce come classica berlina a tre volumi, affiancata dalla ormai immancabile station wagon, e con quest'ultimo cambio generazionale ha ricevuto soprattutto un altro travaso di tecnologie, ma non soltanto. Le misure sono di nu ovo cresciute, portandola ancor più vicina ai cinque metri che ormai sono lo standard per le vice-ammiraglie, con nuovi traguardi in termini di comfort e spazio.

Mercedes Classe E, le dimensioni

La Mercedes Classe E serie W214 è lunga 4,95 metri (4.949 mm), circa 25 mm più della precedente che son oquasi tutti stati aggiunti nel pasos, la distanza tra gl iassi delel rutoe anteriori e psoteirori, chè aumentato di 22 mm passando da 2.939 a 2.961 mm.

La larghezza è invece aumentata di 28 mm, toccando il metro e 88 cm (1.880 mm), che non è il valore più abbondante del segmento dove diverse vetture ormai toccano i metro e 90. Anche l'altezza rimane nei canoni, poco meno di un metro e mezzo, ossia 1.468 mm.

Mercedes Classe E W214 2023

Mercedes Classe E, abitabilità e bagagliaio

Lo spazio in più sulla nuova Mercedes Classe E si concentra soprattutto nella zona posteriore, con buono spazio per le gambe per i due passeggeri laterali mentre al centro resta l'ingombro del tunnel che è piuttosto ampio. Del resto, per quanto i cm non manchino, questo genere di vetture sono pensate più per quattro che per cinque. Il grosso delle novità è concentrato sulle dotazioni tecnologiche e sulle finiture, per le qual ivi rimandiamo al nostro approfondimento.

Il bagagliaio della Mercedes Classe E è cresciuto a 540 litri, un volume notevole in assoluto, nelle norma per questa taglia, che però sulle versioni ibride con doppio fondo occupato in parte dalle batterie, scende di parecchio fermandosi a 370 litri.

Mercedes Classe E, i sedili posteriori Mercedes Classe E, il bagagliaio

La gamma inziale delle Mercedes Classe E W214 prevede infatti motorizzazioni tradizionali mild hybrid elettrificati in modo leggero, con sistema EQ Boost a 48V, e da tre varianti ibride plug-in con batteria ricaricabile alla spina e una migliorata autonomia nella marcia elettrica. Mercedes non smette di puntare sul gasolio, confermando il suo evoluto motore diesel due litri mild hybrid. Per tutte le versioni, il cambio è sempre automatico a nove rapporti e per alcune a richiesta c'è la trazione integrale 4Matic

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 200 MHEV 204 CV Benzina/elettrico Anteriore, cambio autom. 300 e/4Matic 333 CV Benzina/elettrico Anteriore o integrale, cambio automatico 400 e 4Matic 381 CV Benzina/elettrico Integrale, cambio automatico 220 d/4Matic 197 CV Diesel/elettrico Integrale, cambio automatico

Mercedes Classe E, le concorrenti con misure simili

Mercedes Classe E ha una panoramica ristretta di avversarie tra le berline di pregio di taglia medio/superiore, che però hanno quasi tutte versioni ibride alla spina. Tranne Lexus ES, che è full hybrid e che mettiamo a confronto con le versioni tradizionali:

Audi A6: 4,94 metri

4,94 metri BMW Serie 5: 5,05 metri

5,05 metri Jaguar XE: 4,95 metri

4,95 metri Lexus ES: 4,98 metri

4,98 metri Maserati Ghibli: 4,97 metri

4,97 metri Porsche Panamera: 5,05 metri

5,05 metri Volvo S90: 4,95 metri

Qui invece ci sono le concorrenti delle versioni Plug-in. Manca la nuovissima BMW Serie 5 che per ora ha una variante elettrica ma nessuna PHEV.