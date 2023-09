Dall’unione di Classe C e Classe E Coupé, ecco la Mercedes CLE Coupé. La nuova “Stella” della Casa tedesca punta sulla sportività e il comfort di guida proponendo tre motorizzazioni e sei allestimenti.

Già ordinabile in concessionaria, la CLE parte da 62.443 euro nella declinazione 220 d col 2.0 mild hybrid diesel e arriva a 73.911 euro nella 300 mild hybrid a benzina con trazione integrale 4Matic. Ecco il listino completo.

Motori e allestimenti nel dettaglio

Rimanendo in tema di motorizzazioni, la 220 d utilizza un 2.0 turbodiesle da 197+23 CV, mentre tra le versioni a benzina troviamo la 200 da 204+23 CV e la 300 4Matic da 258+23 CV.

Mercedes CLE

Sei gli allestimenti previsti: Advanced, AMG Line Advanced, Advanced Plus, AMG Line Advanced Plus, AMG Line Premium e AMG Line Premium Plus. Per tutte le CLE sono inclusi nella dotazione il cambio automatico a 9 rapporti, il sistema multimediale MBUX con navigazione, la ricarica wireless per lo smartphone, il clima automatico bizona, le modalità di guida Dynamic Select e il sistema di apertura e chiusura delle portiere Keyless.

L’Advanced presenta cerchi da 18”, gli abbaglianti adattivi, la telecamera posteriore e le luci d’ambiente in 64 colori. Passando all’AMG Line Advanced, troviamo i cerchi da 19” AMG, l’impianto frenante con dischi maggiorati e un pacchetto estetico dedicato.

L’Advanced Plus (anche col pacchetto AMG Line) si distingue per interni ed esterni specifici e per aiuti alla guida importanti come il Blind Spot Assist e il riconoscimento dei segnali stradali, mentre la Premium è dotata anche della navigazione in realtà aumentata e dei fari Digital Light. Infine, sulla Mercedes in allestimento Premium Plus ci sono in aggiunta il tetto panoramico, l’head-up display, l’impianto audio Burmester e il Park Pilot 360°.

I prezzi della Mercedes CLE in sintesi: