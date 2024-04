Vi presento un vero e proprio miracolo recente, una cabriolet di livello, la Mercedes CLE Cabrio. Battute a parte - ma nemmeno troppo distanti dalla realtà, considerando la penuria di vetture a cielo aperto premium - la versione con tetto retrattile è l'oggetto di questa nostra prova tra le strade intorno Tenerife, luogo ideale per saggiare la sua natura, anche dinamica.

Per questo primo contatto, ci è stata assegnata la versione più potente, la 450 4Matic. Non è la più venduta, considerando la forza del Diesel in Italia con la 220d, ma comunque interessante per potenza, trazione e per tutti quei concetti affini a una guida in cabrio. Ecco com'è fatta e come va su strada.

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Mercedes CLE cabrio (2024): Esterni

Lo sapete, tanto più che Lorenzo l'aveva già vista in anteprima e Andrea aveva messo in prova la coupè: la Mercedes CLE Cabrio mantiene le stesse dimensioni che la rendono molto affine al partito della "Classe E": 4.85 metri di lunghezza, 1.86 di larghezza, 1.42 di altezza ma soprattutto un passo decisamente lungo di ben 2.86 metri.

A scorgerla dall'esterno, si nota la sua imponenza, ingentilita dalla sua fisionomia a cielo aperto che la rende anche più elegante e raffinata.

Il cofano, così lungo e massiccio infatti, fa da contraltare con una grande pulizia di linee sia per quanto riguarda la zona di profilo, dunque le portiere, sia per il posteriore, così bombato.

Lo stile non cambia rispetto alla Coupé: la Cabrio è una CLE per chi cerca il vento tra i capelli

La calandra all'anteriore mantiene elevato il dettame della Stella, con quella ruvidezza data dal paraurti che ringiovanisce una vettura sempreverde nella storia della Casa tedesca: il ritorno al passato con la mente, con la A124, erede della W124 - classe 1991 - obiettivamente si fa sentire, anche parlando con gli uomini Mercedes.

Dettagli certo, ma comunque preziosi. E in tema di dettagli, confermo i fari LED High Performance all'anteriore, la striscia a led postriore che unisce i gruppi ottici, ma soprattutto la capote multistrato che si può azionare fino a 60 km/h in meno di 20 secondi.

Mercedes CLE Cabrio (2024): Interni

Se gli esterni cambiano e si plasmano esclusivamente per la natura della macchina, gli interni...anche. L'impostazione della plancia è oramai la classica, dettata dall'impostazione del monitor dell'infotainment verticale da 11,9 pollici che però, in questo caso, può essere inclinato elettricamente per evitare quindi gli abbagliamenti dati dal solo. La plancia conferma poi gli stilemi Mercedes, dunque con strumentazione digitale da 12,3 pollici.

L'abitacolo del modello a disposizione, tra l'altro, aveva rivestimenti di color rosso: apparescinti forse, ma molto d'effetto.

Anche a livello di interni, la Cabrio non si discosta, se non per alcuni dettagli, come la possibilità di regolare l'angolo del monitor infotainment

C'è poi da considerare la bontà degli stessi rivestimenti che compongono i sedili, sia davanti che dietro, cos' come gli interni porta. Meno apprezzabili invece gli elementi composti da materiale plastico laccato lucido, causa segni e sporcizia evidente che si deposita. E' il caso - per esempio - dello sportellino nel tunnel centrale che cela un piano di carica a induzione, due prese USB C e due portabicchieri.

La seduta, anche per chi farà da passeggero posteriore è decisamente buona e agevole in termini di ingresso. Con la capote completamente chiusa - tra l'altro - si ha una configurazione degli spazi, in tema di volumetria e altezza, non dissimile rispetto alla coupè.

La grande differenza tra CLE Coupé e Cabrio è data dal bagagliaio visto che quest'ultima la capacità varia tra 295 litri e 385. Un baule comunque ordinato nelle forme, ma con una "bocca d'ingresso" sacrificata.

Mercedes CLE Cabrio (2024): Guida

Ve lo devo dire: non sono mai stato un grande fan delle vetture cabriolet: per chi scrive, ei fu tester moto, il concetto di libertà si confà maggiormente alle due ruote. Eppure, tra le strade montane di Tenerife, questo dogma è stato un po' ritrattato. Merito sicuramente di un progetto riuscito, coerente, immediato. insomma, questa CLE Cabrio 450 4Matic mi ha piacevolmente stupito.

La motorizzazione sotto il cofano ha fatto la sua parte (per la prova del Diesel Coupè vi rimando al test di Andrea): 6 cilindri, 3 litri, 381 CV e una coppia di 500 Nm sono numeri piacevoli da sentire, ma sopratutto da sfruttare. Ecco, questa è la chiave.

Perché se da un lato il brio e lo scatto e la ripresa sono ben evidenti, dall'altro la CLE, per sua natura, mantiene quell'impostazione di auto "tranquilla", comoda che permette di viaggiare in serenità, senza troppi pensieri.

Il telaio è ben tarato, lo schema sospensivo è degno di vetture (ancor più) sportive con il suo quadrilatero all'anteriore e il multilink a cinque vie dietro. E' un'auto che inserisce bene in curva, gestendo bene poi anche le fasi di percorrenza, e lasciando poi libera volontà a chi guida di sprigionare la potenza in uscita.

Il tutto con un sound che, a cielo aperto, si fa sentire per bene, e con il vento nei capelli. Ecco credo che questa commistione sia la ricetta perfetta per la godibilità di un'auto così: non può essere "esagerata" e non vuole esserlo.

A quanto detto finora, aggiungo anche un comando volante leggero, ma con una buona comunicatività, e un pedale dell'acceleratore con un buon carico e una buona calibrazione.

Ok, ma ci sarà qualcosa che non mi ha convinto? Si, il pedale del freno. Troppo spugnoso nelle fasi di affondo più deciso, facendo perdere, dopo una primissima fase, quel senso di "chiarezza" che si vuole avvertire quando si guida tra i tornanti. Questo è dovuto, evidentemente anche al peso, non proprio contenuto, e talvolta avvertibile.

La CLE comunque resta un'auto davvero comoda da guidare, anche giornalmente: merito del sistema di controllo dello smorzamento attivo delle sospensioni chiamato Dynamic Body Control, che fa si che la macchina elabori attivamente l'asfalto, le buche, le sconnessioni per poter viaggiare in piena comodità.

E' una vettura che ha un passo non da poco ma ha anche asse posteriore controsterzante di 2.5 gradi, che possono fare la differenza in città nelle vie più strette.

Infine vi parlo anche del carattere, che può essere modulato tramite i vari driving mode - Eco, Comfort, Sport e Individual - e che permette di tarare gli elementi come smorzamento stesso, carico volante, erogazione.

Ultime parole per l'insonorizzazione, fondamentale in un mezzo così. Buona, molto buona a capote abbassata, sorprendente a capote alzata. Il livello di comfort acustico ma anche "climatico" è davvero elevatissimo. E la controprova è tutta legata a...Tenerife.

Si perché, sarà anche appellata come "l'isola della costante primavera" ma vi assicuro che in cima al Vulcano Teide, a oltre 2000 metri, con il vento che sferzava, alzare la capote è stato praticamente fondamentale per la nostra esperienza.

Mercedes CLE Cabrio (2024): Curiosità

Durante le giornate d'evento, un ingegnere di casa Mercedes-Benz ci ha voluto mostrare in maniera significativa, e in realtà aumentata, il modo con cui l'aerodinamica della vettura, e il sistema di Aircap (Composto da un deflettore sistemato sul parabrezza, per dirigere il flusso d'aria sopra le teste degli occupanti, e uno dietro i poggiatesta posteriori in grado di ridurre le turbolenze in modo più efficiente) permetteva di indirizzare i flussi d'aria per poter vivere la cabrio al meglio, anche in termini di acustica, non solo di riparo dal freddo.

Vedere - attraverso un pad - i vortici, e ascoltare come gli ingegneri abbiano lavorato - perfino il giorno di Natale a capote abbassata - è stato motivo di interesse che sottolinea come una cabrio non sia "solo" una versione con tetto in tela.

Mercedes CLE Cabrio (2024): Prezzi

I prezzi della Mercedes CLE Cabrio partono da 71.056 euro e arrivano a 105.528 , a seconda di sei diversi allestimenti: Advanced, AMG Line Advanced, Advanced Plus, AMG Line Advanced Plus, AMG Line Premium e AMG Line Premium Plus.

Partiamo dunque dalla entry level, che di serie monta cerchi da 18", luci adattive, volante in pelle, telecamera posteriore, navigatore satellitare, schienali posteriori ripiegabili, sedili anteriori riscaldabili, sistema keyless e riconoscimento impronte digitali.

La AMG Line Advanced, oltre a quanto mostrato, aggiunge l'impianto frenante maggiorato, cerchi in lega che passano a 19", abbaglianti adattivi, volante in pelle Nappa.

La CLE Cabrio Advanced Plus prevede invece cerchi da 18" dal design dedicato, il blind spot assist e il riconoscimento segnaletica stradale in tema ADAS, aiuti alla guida.

Con la AMG Line Advanced Plus, sono previsti invece cerchi da 19", volante sportivo e vari pacchetti estetici dedicati. La Mercedes CLE Cabrio AMG Line Premium poggia su speciali cerchi in lega da 19" e monta le proiettori con digital Light e navigatore con realtà aumentata.

Infine la top di gamma AMG Line Premium Plus - oggetto della prova - di serie ha digital light con funzione di proiezione, head-up display e impianto audio Burmester.