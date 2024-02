Dopo mesi di foto spia ecco debuttare la Mercedes CLE Cabrio, versione con tetto in tela retrattile della CLE Coupé con la quale condivide ogni aspetto, dalla meccanica all'estetica, fatta salva naturalmente la possibilità di viaggiare con il vento tra i capelli.

Chiamata a sostituire in un colpo solo Classe C e Classe E Cabrio la Mercedes CLE Cabriolet sarà ordinabile in Italia a partire da aprile, con prezzi ancora da comunicare. Sappiamo però che in Germania il listino attacca a 66.402 euro.

Esterni

La Mercedes CLE Cabrio è in tutto e per tutto una CLE Coupé con tetto in tela. A partire dalle dimensioni che recitano 4,85 metri di lunghezza, 1,86 di larghezza, 1,42 di altezza e 2,86 di passo. Decisamente imponente, ma grazie al design generale risulta leggera. E l'assenza del tetto non fa altro che aumentare tale sensazione.

Forme sinuose con il lungo cofano che guida lo sguardo verso l'abitacolo, con il posteriore caratterizzato dalla striscia luminosa a LED che unisce i gruppi ottici. La capote multistrato garantisce un alto grado di isolamento, sia termico sia acustico e si può azionare fino a una velocità massima di 60 km/h, con l'operazione di apertura o chiusura che richiede 20".

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Mercedes CLE Cabrio 4,85 metri 1,86 metri 1,42 metri 2,86 metri

Interni

Naturalmente anche gli interni della Mercedes CLE Cabrio non differiscono da quelli della Coupé, con l'ormai classica impostazione della plancia a prevedere strumentazione digitale da 12,3" appollaiata sopra il piantone dello sterzo e il monitor dell'infotainment (da 11,9") al centro, sistemato verticalmente. Una novità è rappresentata dalla possibilità di inclinarlo elettricamente (minimo 15 massimo 40) gradi per evitare fastidiosi abbagliamenti quando la capote è abbassata.

Altri sistemi dedicati alla cabrio sono l'Aircap l'Airscarf. Il primo è composto da un deflettore sistemato sul parabrezza, per dirigere il flusso d'aria sopra le teste degli occupanti, e uno dietro i poggiatesta posteriori in grado di ridurre le turbolenze in modo più efficiente. Il secondo invece emette un getto d'aria calda intorno al collo di guidatore e passeggero anteriore.

Mercedes CLE Cabriolet, gli interni

La grande differenza tra CLE Cabrio e Coupé sta nel bagagliaio che, sulla versione con tetto in tela, varia tra un minimo di 295 litri (con tetto abbassato) a un massimo di 385 litri (con tetto alzato). Gli schienali posteriori si possono però abbattere con schema 60:40, così da poter trasportare anche oggetti più lunghi.

Motori

Benzina o diesel (motorizzazione nella quale Mercedes continua a credere) a 4 o 6 cilindri, sempre e solo mild hybrid. Ecco la gamma motori della Mercedes CLE Cabrio. L'entry level è rappresentata 220 d da 197 CV mentre al top, per ora, si trova la 450 4Matic con il 6 cilindri da 381 CV. Più avanti arriverà anche la versione 53 AMG in attesa della ancora più potente e cattiva 63 AMG.

Di serie l'assetto è ribassato di 15 mm mentre come optional si può avere il sistema Dynamic Body Control.

Mercedes CLE, la gamma motori

Motore CLE 220 d CLE 200 CLE 200 4Matic CLE 300 4Matic CLE 450 4Matic Cilindrata 1.993 cc 1.999 cc 1.999 cc 1.999 cc 2.999 cc Cilindri 4 4 4 4 6 Alimentazione diesel benzina benzina benzina benzina Potenza 197 CV 204 CV 204 CV 258 CV 381 CV Coppia 440 Nm 320 Nm 320 Nm 400 Nm 500 Nm Vel. massima 234 km/h 236 km/h 232 km/h 250 km/h 250 km/h 0-100 km/h 7,9" 7,9" 8" 6,6" 4,7" Trazione Posteriore Posteriore Integrale Integrale Integrale Consumi 4,9/5,4 l/100 km 6,7/7,4 l/100 km 6.9/7,6 l/100 km 7,3/7,7 l/100 km 7,9/8,5 l/100 km

Mercedes CLE Cabriolet

I prezzi

Come detto non si conoscono ancora i prezzi della Mercedec CLE Cabrio. In Germania, dove la tassazione è differente rispetto all'Italia, si parte da 66.402 euro per arrivare ai 88.358 della CLE 450 4Matic.

Per fare un paragone la CLE Coupé in Italia ha un prezzo base di 62.443 euro, in Germania invece attacca a 58.131 euro.

Le concorrenti

Le grosse cabrio sono ormai sempre più rare nel mercato. La lista delle concorrenti della Mercedes GLE Cabrio si risolve di fatto con la BMW Serie 4 Cabrio, appena rinnovata con un restyling. Se vogliamo si può anche inserire la Ford Mustang, differente come impostazione e posizionamento ma simile nelle dimensioni.