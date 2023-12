Mercedes si è impegnata a diventare un brand 100% elettrico entro il 2030. Per raggiungere a questo obiettivo, la gamma del Costruttore tedesco conta già diversi modelli a batteria e tanti altri sono in arrivo nei prossimi anni. Tra i più interessanti, ci sono di sicuro il modello derivato dalla CLA Concept e la Classe C elettrica.

Prevista intorno al 2025, quest'ultima è stata vista per la prima volta nel corso di alcuni test in Germania negli scorsi giorni.

Stile inedito

La Classe C appare completamente camuffata, ma le proporzioni sembrano essere quelle di una vettura di segmento C. E' ancora presto per parlare di dimensioni ufficiali, anche se è probabile che la Mercedes non si allontanerà troppo dai 4,75 m di lunghezza della variante con motore termico.

Le prime foto spia della Mercedes Classe C elettrica

In generale, il design si discosta da quello di EQE ed EQS, mentre i fari anteriori e posteriori del prototipo sembrano provvisori. Inoltre, crediamo che le maniglie delle porte che spuntano dalla carrozzeria siano finte. Più probabile, invece, che la Classe C monterà maniglie a filo con la carrozzeria per ottenere un profilo aerodinamico migliore a vantaggio dell'autonomia.

È interessante notare come la Classe C elettrica non sembra essere molto più grande dei prototipi di CLA elettrica avvistati nei mesi scorsi, anche se i due modelli dovrebbero poggiare su piattaforme diverse. La CLA si baserà su un'architettura dedicata ai veicoli elettrici (nota come MB.EA), mentre la Classe C si appoggerà su una piattaforma che supporta anche i motori a combustione (nota come MMA).

Nuove rivali (e nuovi nomi)

Quando la Classe C EV arriverà sul mercato, dovrà vedersela con una diretta rivale bavarese. La piattaforma Neue Klasse, che debutterà nel 2025, sarà alla base di una BMW i3 berlina (il cui nome non è stato confermato) e della iX3 di prossima generazione, che si scontrerà con il futuro crossover EQC.

A proposito di nomi: in base alla nomenclatura attuale, sarebbe logico pensare che questa berlina elettrica prenda il nome di EQC. Tuttavia, si dice che Mercedes abbia in programma un graduale ritiro del marchio "EQ" a partire dal 2024. Il primo modello elettrico con un nuovo nome dovrebbe essere la Classe G elettrica, che potrebbe non chiamarsi EQG.