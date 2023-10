Le novità di Mercedes per il 2024 seguono quanto fatto negli ultimi anni, tra restyling di bestseller e una continua corsa verso l'elettrico puro, senza per questo lasciare per strada classiche motorizzazioni termiche, accompagnate però da piccole o grandi unità elettriche.

Una corsa che ha reso la Stella quella con il listino elettrico più ricco, da una compatta come la EQA all'ammiraglia EQS, declinata anche in versione SUV. Per quest'anno dunque dobbiamo aspettarci un completamento dell'offerta su tutti i fronti, con la novità più importante rappresentata dalla versione di serie della concept CLA vista al Salone di Monaco 2023.

Ecco tutte le novità 2024 di Mercedes:

Mercedes EQA restyling

Circa un anno dopo il restyling di GLA e GLB, Mercedes rinfresca i due modelli elettrici derivati, con un facelift leggero concentrato soprattutto sulla mascherina, passata al pannello nero pixellato e "sigillato" nello stile delle altre "EQ" più recenti.

Mercedes EQA restyling (2023)

Le novità per la nuova Mercedes EQA proseguono all'interno, con un nuovo volante dotato di tasti a sfioramento e l’ultima evoluzione del sistema MBUX. Sul fronte powertrain non cambia molto: non sono previste nuove batterie, in compenso però l’autonomia cresce arrivando fino a 560 km grazie a un affinamento aerodinamico e pneumatici specifici.

Nome Mercedes EQA Carrozzeria SUV 5 porte Motori Elettrici Data arrivo Primo trimestre 2024 Prezzo da comunicare

Mercedes EQB restyling

EQA ed EQB viaggiano praticamente in tandem e così le loro evoluzioni. Quindi anche il SUV elettrico a 7 posti EQB riceve sostanzialmente gli stessi aggiornamenti di quello più compatto e mostra il nuovo frontale, i nuovi comandi interni, la nuova versione del sistema MBUX e le migliorie generali all'efficienza del sistema di propulsione.

Mercedes EQB restyling (2023)

Stesso discorso per l'autonomia aumentata, ottenuta grazie proprio al restyling e alle nuove gomme a bassa resistenza al rotolamento. Come su EQA, poi, anche per EQB è abilitata la funzione di riconoscimento automatico Plug & Charge di Mercedes me Charge che facilita la ricarica. Anche qui, i prezzi devono ancora essere comunicati ma lo saranno prossimamente e le consegne sono previste a partire dai primi mesi del 2024.

Nome Mercedes EQB Carrozzeria SUV 7 posti Motori Elettrici Data arrivo primo trimestre 2024 Prezzo da comunicare

Mercedes CLA 2025

La presentazione allo scorso Salone di Monaco della concept Vision CLA ha aperto un bel po' di prospettive sul futuro della classe compatta di Mercedes. Questo studio anticipa infatti la prossima generazione dell'apprezzata berlina/coupé che potrebbe "rubare" la scena alla Classe A, specie sul fronte elettrico.

Mercedes CLA Concept 2023 Nuova Mercedes CLA, le foto spia

La versione definitiva "circola" già da un po' con i prototipi mascherati sarà infatti proposta sia con motori endotermici sia in versione 100% elettrica, anche se il recente restyling dell'attuale generazione suggerisce che non debba arrivare, ma al limite mostrarsi, prima del 2025. Il modello elettrico potrebbe diventare la nuova EQA, della quale si vocifera da un po', e avrà nuove batterie che promettono 750 km di autonomia con una ricarica.

Nome Mercedes CLA/EQA (da confermare) Carrozzeria berlina Motori benzina e diesel elettrificati (da confermare), elettrici Data arrivo 2024 (anteprima) Prezzi -

Mercedes-AMG CLE 63

La coupé CLE, che ha sostituito in un sol colpo le precedenti sportive su base Classe C e Classe E riportandoci ai tempi della CLK, è finalmente arrivata con una gamma pronta ad arricchirsi nel corso dei prossimi mesi con versioni ibride plug-in e l'AMG 53 da 455 CV. Il successivo punto sulla lista è l'atteso modello sportivo top di gamma firmato AMG che riprenderà la consueta sigla 63.

La Mercedes-AMG CLE 63 Coupé al Nurburgring

L'unica relativa certezza è che sarà molto, molto potente, e quasi certamente rinuncerà al V8 in favore di un sistema ibrido plug-in con motore a quattro o sei cilindri da 680 CV, probabilmente lo stesso della C 63 S, plug-in con batteria ricaricabile. Si parla infatti di ben 680 CV, ma sul resto si sa poco, come sul periodo dell'anno in cui dovrebbe fare il suo debutto, che sarà probabilmente nella tarda primavera.

Nome Mercedes-AMG CLE 63 Coupé Carrozzeria Coupé Motori Benzina plug-in hybrid Data arrivo metà 2024 (presentazione) Prezzi da definire

Mercedes CLE Cabriolet

Tra la CLE Coupé già in commercio e l'arrivo della AMG dovrebbe trovar spazio la CLE Cabriolet, l'unica quattro posti scoperta in gamma. Svelata quest'estate tramite due immagini conferma la presenza di un tradizionale tetto in tessuto ad azionamento elettrico.

Mercedes CLE Cabriolet

Non ci sono ancora dettagli sulla gamma, ma è logico aspettarsi che sarà identica a quella della coupé, quindi con motorizzazioni mild hybrid benzina, alle quali si dovrebbero affiancare anche i diesel e le potenti versioni firmate AMG.

Nome Mercedes CLE Cabriolet Carrozzeria Cabriolet a 4 posti Motori Benzina e Diesel mild hybrid (da confermare) Data di arrivo Inizio 2024 Prezzi da comunicare

Mercedes-AMG GLC 43 e 63 S E-Performance Coupé

La nuova Mercedes GLC Coupé è stata lanciata poco dopo il modello SUV e ora si completa con ben due versioni ad alte prestazioni. A Stoccarca hanno deciso di completare gli estremi della gamma AMG, offrendo la base 43 e la top 63 S E-Performance, entrambe basate su unità a quattro cilindri ed elettrificate.

Mercedes-AMG GLC 43 Coupe Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance

La GLC 43 4Matic Coupé monta il 2.0 da 421 CV con sistema EQ Boost da 14 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e tocca una velocità massima di 250 km/h. Per la GLC 63 S E-Performance 4Matic Coupé invece il 2.0 parte già con 476 CV e grazie al sistema ibrido plug-in arriva a erogare un totale di 680 CV, per uno scatto 0-100 km/h in 3,4 secondi e velocità massima autolimitata di 275 km/h.

Nome Mercedes-AMG GLC 43 e 63 S E-Performance Coupé Carrozzeria SUV-coupé Motori benzina mild e plug-in hybrid Data arrivo primavera 2023 Prezzi da comunicare

Mercedes Classe E All-Terrain

Anche il modello "cross" è ormai entrato a far parte integrante della famiglia della Classe E, infatti la Classe E All-Terrain si ripropone puntuale anche sulla nuova generazione: presentata a settembre al Salone di Monaco, conferma la formula con carrozzeria "rinforzata", altezza da terra aumentata ma regolabile con le sospensioni Airmatic e ruote con cerchi da 18" ma a richiesta anche 19" o 20".

Mercedes Classe E All-Terrain 2023

Quanto al motore, dovrebbe essere offerta con una sola opzione, il turbodiesel 2.0 EQ-Boost da 197 CV siglato 220 d, cambio automatico a nove rapporti e naturalmente trazione integrale 4Matic. Prezzi e data di lancio sono ancora da comunicare.

Nome Mercedes Classe E All-Terrain Carrozzeria Station Wagon Motore Diesel mild hybrid Data di arrivo da comunicare Prezzi da comunicare

Mercedes-AMG E 53

Per vestire i panni più cattivi la nuova Mercedes Classe E dovrà attendere ancora un po'. Ad anticiparla ci penserà la 53 AMG, la via di mezzo tra la versione normale e quella più arrabbiata di tutte.

Mercedes-AMG E 53 Station Wagon, le foto spia

Avvistata di recente anche nella versione station Wagon con massicce camuffature, che lasciano però i quattro scarichi bene in vista, la nuova E 53 dovrebbe essere spinta da un sei cilindri con sistema ibrido plug-in e quasi 520 CV di potenza. Lo stesso gruppo propulsore sarebbe poi declinato anche in una versione da 700 CV per la futura E 63.

Nome Mercedes-AMG E 53 Carrozzeria Berlina e Station Wagon Motori benzina plug-in Hybrid Data arrivo seconda metà 2024 Prezzi -

Mercedes EQG

Attesa da qualche anno, la variante elettrica dell'inossidabile Classe G non nasce su una delle nuove piattaforme elettriche di Mercedes, ma è una dimostrazione di quanto la Casa è in grado di realizzare elettrificando modelli già esistenti. Vista e addirittura provata in anteprima negli USA, sembra ora davvero prossima ad arrivare.

Mercedes EQG, le nuove foto spia in Nord Europa

Dovrebbe infatti usare lo stesso telaio a longheroni della Classe G tradizionale, modificato quel tanto che basta per poter alloggiare il grande pacco batterie e i vari motori elettrici, tutti ricoperti da pannelli sottoscocca dedicati realizzati in carbonio-kevlar, per proteggerli dagli agenti atmosferici e dai detriti nella guida fuoristrada. La EQG di serie, prevista per la fine del 2024, dovrebbe avere infatti ben quattro motori, uno per ogni ruota.

Nome Mercedes EQG Carrozzeria Fuoristrada a 5 porte Motori Elettrici Data arrivo fine 2024 Prezzi da definire

Mercedes-AMG GT

La nuova generazione dell'adrenalinica coupé marchiata Mercedes-AMG è stata svelata da poco ed è pronta ad arrivare sul mercato: all'apparenza poco è cambiato, forme e design sono stati aggiornati ma non rivoluzionati, in realtà è tutta nuova e si propone come sola coupé, lasciando il ruolo della roadster alla SL, anch'essa "figlia" del reparto AMG.

Mercedes-AMG GT Coupé (2023)

I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma dovrebbero aggirarsi sui 200.000 euro. La gamma prevede due versioni con motore V8 biturbo da 4,0 litri siglate 55 4MATIC+, da 476 CV e 700 Nm, e 63 4MATIC+ da 585 CV e 800 Nm di coppia, entrambe con trazione integrale, cambio automatico doppia frizione a 9 rapporti AMG Speedshift, ruote posteriori sterzanti e differenziale autobloccante posteriore.