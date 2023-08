Come per la EQB my 2024, pure la più piccola di questa “elettrica cucciolata” by Mercedes si rinnova.

Anche la Mercedes EQA restyling, infatti, potrà essere ordinata da questo autunno con le consegne che avverranno nel primo trimestre del 2024 a prezzi, ancora non dichiarati, ma presumibilmente di poco superiori al listino attuale. Ma con quali novità? Scopriamole insieme.

Facelift, fuori e dentro

Già a una prima occhiata, come sulla sorella maggiore EQB, si notano anche sulla EQA i nuovi pannelli neri frontali e il diverso paraurti, avvicinando anche questo modello ai top di gamma elettrici di Mercedes. Come ormai è consuetudine, una fascia luminosa centrale collega i gruppi ottici e quindi le luci diurne, con un ulteriore aggiornamento che invece ha riguardato gli elementi posteriori.

Mercedes EQA restyling (2023), la vista anteriore





Altrettanto importanti (per alcuni, di più - ndr) sono gli “effetti speciali” offerti dall’abitacolo che con questa EQA restyling sfoggia un volante aggiornato con comandi a sfioramento, mentre per elevare il livello di qualità degli interni si segnala la presenza di finiture in legno di tiglio marrone a poro aperto, con retroilluminazione del logo Mercedes.

Mercedes EQA restyling (2023), la plancia

Come sulla EQB, anche questa EQA restyling porta in dote un aggiornamento per l’MBUX, personalizzabile con tre stili differenti (sottile/sportivo/classico) e tre modalità (navigazione/assistenza/servizio), col display centrale che ora è di serie. Oltre ai servizi online, tra gli optional si segnala anche il Dolby Atmos che, promette un una qualità audio molto intensa. Ulteriori esperienze sonore sono poi acquistabili opzionando anche l’audio surround Burmester.

Autonomia, fino a 560 km

Un risultato questo fortemente voluto dai tecnici tedeschi e ottenuto affilando l’aerodinamica e utilizzando pneumatici ad alta resistenza al rotolamento. Inoltre, vi farà piacere sapere che la funzione Plug & Charge di "Mercedes me Charge", abbinata alle colonnine di ricarica pubbliche abilitate, è disponibile anche sulla EQA: per rifocillare questa Mercedes, in questi casi, basta attaccare il cavo di ricarica senza bisogno di ulteriori autenticazioni.

Mercedes EQA restyling (2023), la vista posteriore

Il pacchetto opzionale di assistenti alla guida contiene poi funzioni aggiuntive, tra cui l'Active Lane Keeping Assist abbinato all’intervento dello sterzo.