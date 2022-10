Presto potremmo vedere una nuova concorrente per la Tesla Model 3: la Mercedes EQC Sedan. Anche se non ci sono ancora state conferme ufficiali, infatti, si parla da tempo di una possibile berlina elettrica della Stella inserita nello stesso segmento della rivale americana.

La Casa tedesca avrebbe già la tecnologia necessaria per risultare più che competitiva, mentre il design potrebbe avvicinarsi a quello del nostro render.

Aerodinamica (quasi) da concept

La nostra esclusiva ricostruzione grafica utilizza come base il prototipo Vision EQXX, l’auto elettrica da 1.000 km di autonomia presentata ad inizio 2022. La possibile EQC Sedan dovrebbe prendere spunto dal suo stile, seppure in una declinazione più “normale”.

Ad esempio, il cofano potrebbe essere più corto e sinuoso, mentre la sezione centrale della carrozzeria sarà ragionevolmente più alta per garantire una maggiore spaziosità interna. La coda, invece, dovrebbe avere un look meno aerodinamico rispetto al concept, ma Mercedes potrebbe confermare le caratteristiche luci orizzontali.

In definitiva, se il prototipo aveva un coefficiente aerodinamico di 0,17 (uno dei "segreti" dei bassissimi consumi dichiarati di 10 kWh/100 km), con tutte le varie modifiche la EQC Sedan di serie potrebbe puntare ad uno 0,19 o 0,20 e rimanere in linea con la “sorella maggiore” EQS (che ha un Cx proprio di 0,20).

Nuova piattaforma al debutto

Secondo alcuni rumors, la EQC berlina sarà il primo modello a essere costruito sulla nuova piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture). Questa architettura è stata anticipata dalla Vision EQXX, dotata di batterie da 100 kWh che pesano il 30% e occupano il 50% in meno di spazio rispetto al pacco montato sulla EQS. Inoltre, l’impianto è a 900 Volt per ricariche ultrarapide e la possibilità di aggiungere 300 km in 15 minuti.

Mercedes Vision EQXX

Per contenere anche il prezzo di listino (che potrebbe aggirarsi intorno ai 50-60.000 euro per non perdere competitività nei confronti della Tesla Model 3), la Mercedes dovrebbe adottare batterie più piccole rispetto al concept, ma comunque più efficienti di quelle presenti sugli attuali modelli.

Ci aspettiamo powertrain con motore singolo e doppio e potenze minime intorno ai 200 CV (e massime vicine ai 500 CV per le AMG), proprio come la Vision EQXX. Difficilmente l’autonomia toccherà i 1.000 km promessi dal prototipo, col dato finale che potrebbe fermarsi intorno ai 500-700 km a seconda delle motorizzazioni.