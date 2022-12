La Mercedes EQA ha debuttato come compatta e sotto forma di concept nel 2017. Il 2021 è stato l’anno della produzione in serie e dell’evoluzione nel crossover tuttora in vendita. All’orizzonte, però, sembra esserci un nuovo cambiamento per l’elettrica entry level della Stella.

Le prime foto spia della nuova generazione mostrano una berlina filante completamente diversa dal modello presente in concessionaria.

Dal teaser al mondo reale

Per quanto questo cambio di rotta sembri strano (vista la crescita esponenziale nell’offerta di crossover), in realtà è già stato annunciato da Mercedes pochi mesi fa. Nell’evento dello scorso maggio chiamato “The Economics of Desire”, la Casa aveva definito nei dettagli la sua strategia elettrica dei prossimi anni, parlando di una gamma semplificata e di un modello d’ingresso per il mondo elettrico.

Vista di lato, la Mercedes EQA ricorda vagamente la CLA Nel posteriore sono presenti ancora luci provvisorie: è il segno che il prototipo è solo alle prime fasi di sviluppo

In effetti, la silhouette mostrata durante la conferenza ricorda molto le forme del prototipo di EQA delle foto. È chiaro, comunque, che le pesanti mimetizzazioni rendono indistinguibili i dettagli della vettura. Ma è già evidente che l’EQA si prepara ad un’identità completamente nuova e a importanti cambiamenti che partiranno dalle “fondamenta”.

La nuova piattaforma

La nuova EQA nascerà dalla piattaforma modulare MMA (Mercedes Modular Architecture) che dovrebbe debuttare nel 2024. L’architettura sarà concepita primariamente per i modelli elettrici, ma sarà successivamente adattata per ospitare anche le future termiche (ibride, per meglio dire) della Casa.

Oltre a powertrain più efficienti, la nuova Mercedes dovrebbe prendere spunto dal concept Vision EQXX per diverse soluzioni dedicate all’aerodinamica e al raffreddamento delle batterie.

Il teaser della Mercedes elettrica entry level

In più, le Mercedes nate sulla MMA avranno un nuovo infotainment sviluppato in casa dal brand. Ed è probabile che anche questa novità assoluta venga presentata per la prima volta dalla EQA del futuro.

Insomma, anche se si tratterà della Mercedes elettrica più “accessibile” sarà anche pioniera di diverse tecnologie.