Mercedes continua i lavori sulla EQA berlina che potrebbe affiancarsi alla versione crossover intorno al 2025. Lo sviluppo della tre volumi a emissioni zero sembra essere ancora nelle prime fasi come testimoniano le nuove foto spia che ci arrivano dal Nord Europa.

L’EQA (ammesso e non concesso che continuerà a chiamarsi così) rappresenterà uno dei modelli elettrici entry level di tutta la gamma della Stella.

L’erede della Classe A?

Lo stile del prototipo è chiaramente provvisorio. Il wrapping copre diverse componenti ancora in fase di test, come la calandra con la doppia griglia e la voluminosa coda con fari LED posticci. L’aspetto definitivo del modello dovrebbe essere decisamente più aerodinamico e potrebbe trarre ispirazione dalla Vision EQXX per massimizzare l’efficienza e migliorare l’autonomia.

Nuova Mercedes EQA, i test sulla neve

Questa EQA, comunque, non è da confondere con la berlina EQC, che si posizionerà più in alto nella gamma per dimensioni e prezzi. Più che altro, questo modello dovrebbe sostituire la Classe A Sedan e – forse – anche la CLA. Si pensa, infatti, che queste Mercedes abbandoneranno i motori termici entro il 2025, con l’EQA che potrebbe essere l’unica erede (solo elettrica) designata.

Nuova piattaforma hardware e software

Vista l’intenzione di Mercedes di abbandonare gradualmente la nomenclatura EQ, non è chiaro come si chiamerà questo modello. Così come non ci sono ancora informazioni ufficiali sulla piattaforma e sulla tecnologia di bordo.

Nuova Mercedes EQA, le foto spia del posteriore

È ragionevole pensare, comunque, che la berlina elettrica poggerà sulla piattaforma MMA pensata per modelli compatti e medi e che avrà un infotainment basato sul sistema operativo MB.OS di Mercedes. Questa possibile EQA dovrebbe nascere negli stabilimenti di Rastatt, in Germania, e di Kecskemet, in Ungheria. Ma prima di vederla dal vivo bisognerà aspettare: la presentazione potrebbe avvenire solo nel 2024.