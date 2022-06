Mercedes GLA restyling, le foto spia di un nuovo allestimento

La nuova generazione della Mercedes GLA ha debuttato nel 2020, ma la Casa della Stella a Tre Punte non sta perdendo tempo ed è già al lavoro sul restyling. Prevista intorno al 2023-2024, la versione aggiornata del SUV crossover è tornata a farsi vedere nel corso di alcuni test, con uno stile inedito rispetto al primo avvistamento.

Un nuovo look

Curiosamente, le principali differenze tra i due prototipi ripresi dalle nostre foto spia riguardano la calandra e i dettagli della coda. Se nella GLA bianca di qualche settimana fa era evidente una forma più trapezoidale, in questo esemplare blu è riconoscibile un design più ovale. Inoltre, nel diffusore è presente un inserto cromato diverso rispetto a quello della GLA bianca.

È possibile, quindi, che la GLA restyling sarà proposta con un look diverso a seconda dell’allestimento scelto.

Al di là della griglia e del posteriore, comunque, le novità dovrebbero essere condivise tra tutte le versioni della gamma. Anche se le camuffature sono ancora piuttosto pesanti, si possono vedere dei fari anteriori con forma più ovale rispetto a quelli del modello attuale. Ed è lecito attendersi nuovi stili per i cerchi in lega, oltre ad una strumentazione digitale di ultima generazione e ripresa in parte dalla nuova GLC.

I possibili motori

Per quanto riguarda le motorizzazioni, è probabile che vedremo una GLA sempre più elettrificata. I propulsori a benzina e diesel potrebbero diventare solamente mild hybrid per ridurre ulteriormente consumi ed emissioni e prepararsi così allo standard Euro 7 previsto intorno al 2025.

Non dovrebbe mancare nemmeno una versione ibrida plug-in a benzina con potenza e autonomia migliorate per essere ancora più competitiva nei confronti della concorrenza. E non dimentichiamo le sportive AMG 53 e 63 che dovrebbero montare un’evoluzione del 2 litri turbo da (rispettivamente) 306 e 421 CV.

Strettamente legata alla GLA è l’EQA, il crossover elettrico più compatto della gamma di Mercedes. Qui potremmo trovare batterie più grandi, per un’autonomia superiore a 500 km e potenze tra 200 e 300 CV.