La Mercedes EQA ha debutto ad inizio 2021, ma sembra che la Casa della Stella si prepari già ad un aggiornamento. Uno strano prototipo di EQA è stato pizzicato dai nostri fotografi mentre era impegnato in fase di test. Com’era lecito attendersi, le novità del restyling dovrebbero essere ridotte al minimo e riguardare esclusivamente il design.

Novità di stile

L’unica parte che cambierà nella Mercedes sarà il frontale. La mascherina dell’EQA è mimetizzata con teli e nastro adesivo per nascondere il logo il nuovo disegno che potrebbe avvicinarsi ulteriormente a quello dei modelli elettrici più recenti come EQE ed EQS.

Per il resto, sia la fiancata che il posteriore appaiono completamente identici al modello attualmente in concessionaria. Anche la plancia dell’abitacolo sembra immutata, con classica configurazione col doppio schermo del sistema d’infotainment MBUX e le bocchette dell’aria condizionata di forma circolare.

È possibile, comunque, che la grafica e alcune funzioni dell’infotelematica vengano aggiornate. Così come ci attendiamo delle novità per le tinte della carrozzeria e per inserti e dettagli interni.

Motori confermati

Visti i cambiamenti minimi dentro e fuori, ci aspettiamo diverse conferme sul fronte delle motorizzazioni. La EQA dovrebbe mantenere la batteria da 66,5 kWh e le varianti 250, 300 e 350 con potenze rispettive di 190, 228 e 292 CV.

Tuttavia, Mercedes potrebbe optare per qualche miglioramento complessivo per rendere ancora più efficiente il SUV crossover ad emissioni zero. Non escludiamo, quindi, un’autonomia leggermente superiore rispetto ai 426 km della 250 (nel ciclo WLTP) e tempistiche di ricarica ottimizzate.

A tal proposito, ricordiamo che la EQA può passare dal 10% al 100% in 5 ore e 45 minuti collegandosi ad una colonnina in corrente alternata da 11 kW. In corrente continua a 100 kW, invece, ci si impiega 30 minuti per ricarica dal 10 all’80%.

La EQA restyling dovrebbe arrivare in Italia nella seconda metà del 2023.