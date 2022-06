La nuova Mercedes-AMG C 63 dovrebbe debuttare nel 2023. Attesa con un nuovo powertrain ibrido con motore termico a 4 cilindri, dovrebbe abbandonare definitivamente il possente e storico motore V8, divenuto biturbo nelle ultime generazioni.

Recentemente un esemplare è stato immortalato durante gli ultimi test al Nurburgring, con alcune camuffature nei paraurti anteriori e posteriori, ma molto vicino nelle sembianze a un esemplare di produzione definitivo.

Una nuova era per AMG

La nuova generazione di C 63 inaugurerà una nuova era per Mercedes-AMG. Dovrebbe essere dotata del 2.0 litri turbo a 4 cilindri in linea M139, lo stesso della AMG A 45 che ha vinto diversi premi, ma elettrificato con un powertrain ibrido plug-in dotato di un motore elettrico di generose dimensioni montato posteriormente.

Questa nuova evoluzione di M139 dovrebbe essere molto simile a quella che ha debuttato poche settimane fa sulla AMG SL 43, la nuova spider di Stoccarda, e quindi dotata di un turbocompressore elettrico. Una soluzione che dovrebbe permettere di rimuovere completamente il turbo lag, migliorando la risposta dell'accelerazione rispetto al passato.

La potenza combinata di questo innovativo powertrain dovrebbe essere superiore a 500 CV, anche se finora non ci sono state conferme ufficiali da Mercedes-AMG.

Fotogallery: Foto - Mercedes-AMG C63 Station Wagon, nuove foto spia

15 Foto

Tra storia e futuro

Nonostante l'introduzione del nuovo innovativo powertrain, quello che è certo è che il vecchio V8 da 4 litri della generazione precedente occuperà sempre un posto speciale nella storia della Mercedes-AMG e nel cuore di tutti gli appassionati.

Ci aspettiamo di vedere su strada l'AMG C 63 entro il 2023 ma pronta per l'inizio della produzione verso la fine del 2022. La nuova berlina sportiva collaudata al Nürburgring potrebbe debuttare successivamente anche in versione cabrio e coupé (con il nome di Mercedes-Benz CLE) e station wagon.