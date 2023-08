Lanciata nel 2021, per la Mercedes EQB è già tempo di un primo rinnovamento. Il restyling del SUV elettrico riguarda essenzialmente la dotazione tecnologica e alcuni dettagli esterni, mentre non ci sono novità per quanto riguarda le motorizzazioni.

La “nuova” EQB sarà disponibile in concessionaria nei prossimi mesi, con prezzi di partenza ancora da definire, ma verosimilmente un po’ più alti rispetto agli attuali 58.000 euro necessari per la 250 Sport.

Le novità nel dettaglio

L’aggiornamento estetico si concentra sul frontale, con una nuova fascia in nero lucido che rende ancora più riconoscibile la Mercedes. A seconda delle versioni scelte, la stella del marchio è di colore nero oppure cromata e in tutti i modelli è corredata dalla scenografica luce LED che attraversa l’intera zona anteriore.

Mercedes EQB restyling (2023)

Sull’EQB restyling si trovano anche dei paraurti ristilizzati e una nuova grafica dei fari LED posteriori. Al catalogo delle verniciature si aggiungono le tinte Starling Blue e Cirrus Silver.

Passando agli interni, lo stile dei display è stato rivisto completamente, con la Mercedes che equipaggia di serie lo schermo da 10,25” dell’infotainment. Quest’ultimo integra la tecnologia “zero-layer interface”, ossia una nuova disposizione dei comandi che evita di “perdersi” tra i vari menu per attivare una determinata funzione.

Mercedes EQB restyling, gli interni

Inoltre, c’è la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, oltre alla conferma dell’assistente vocale, il quale è stato ulteriormente affinato.

Sulla Mercedes sono presenti anche nuovi sensori e nuove telecamere che migliorano il funzionamento dei vari dispositivi di assistenza alla guida come l’Active Lane Keeping Assist, oltre al sistema a 360° che permette di effettuare le manovre con maggiore sicurezza.

Anteriore e integrale

I powertrain disponibili sulla Mercedes restano gli stessi. La gamma dell’EQB è sempre composta dalle versioni 250+, 300 4Matic e 350 4Matic, con la prima che si affida alla trazione anteriore, mentre le ultime due a quella integrale. Le potenze restano rispettivamente di 190 CV, 228 CV e 292 CV, con la possibilità di ricaricare fino a 100 kW in corrente continua (9,6 kW in corrente alternata).

Mercedes EQB restyling, le nuove luci posteriori

L’autonomia massima della 250+ è di 536 km, mentre le varianti a trazione integrale scendono a 448 km nel ciclo WLTP.