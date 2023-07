Solo ieri Mercedes-Benz ha presentato la prima CLE Coupé e ha pubblicato solo due foto della sorella Cabriolet. Oggi, la casa automobilistica tedesca rilascia altri scatti della CLE Cabriolet, che arriverà sul mercato dopo il modello con tetto rigido. Tuttavia, non si tratta di un debutto vero e proprio, ma piuttosto di un'anteprima dettagliata del modello.

Anche se al momento non sono disponibili molte informazioni ufficiali, possiamo confermare che la CLE Cabriolet è dotata di un tetto ripiegabile in tessuto, proprio come i suoi predecessori. Ricordiamo che la CLE, in versione coupé e cabriolet, viene lanciata in sostituzione della Classe C Coupé/Cabriolet e della Classe E Coupé/Cabriolet. Questo spiega facilmente perché la CLE è più lunga della nuova Classe C berlina e persino un po' più lunga della Classe E a due porte.

Piccole differenze dentro la CLE Cabriolet

Sotto la capote rossa, le nuove foto mostrano un abitacolo della CLE Cabriolet che ricalca quello della CLE Coupé. Tuttavia, la pelle rossa che ricopre i sedili e i pannelli delle porte crea un collegamento visivo con la capote. Il monitor centrale, il quadro strumenti completamente digitale e i pulsanti touch capacitivi neri lucidi sul volante sono in comune con la CLE Coupé.

Mercedes non svela ancora la gamma di motori della Cabrio. In effetti, le foto che vedete non sono accompagnate da un comunicato stampa ufficiale, cosa che conferma il debutto della nuova Mercedes aperta tra qualche mese. La logica ci dice che la famiglia di propulsori sarà condivisa tra le due CLE, il che significa che anche la Cabriolet potrà avere i propulsori mild hybrid della CLE Coupé.

Motori mild hybrid a benzina

Ricordiamo infatti che al lancio la Mercedes CLE Coupé è disponibile con due motorizzazioni mild hybrid. La versione base è la CLE 300 4Matic equipaggiata con un 2.0 turbo 4 cilindri da 259 CV e 400 Nm, mentre la CLE 450 4Matic è dotata di un 3.0 sei cilindri in linea da 380 CV e 500 Nm. In entrambi i casi, l’unità elettrica da 48 Volt è in grado di fornire una spinta extra di 24 CV e 200 Nm in piena accelerazione, mentre la velocità massima è di 210 km/h.

Mercedes CLE Cabriolet, la vista frontale

L’abbinamento dei due motori è alla trazione integrale 4Matic e alla trasmissione automatica a 9 rapporti, con quest’ultima che è stata ulteriormente affinata e ottimizzata, anche in termini di peso e di risposta della cambiata. Per le future versioni sportive AMG occorrerà invece attendere il 2024, quando è attesa la Mercedes-AMG CLE 53, anche Cabriolet, con 435+20 CV e 520 Nm.