Dopo aver trascorso cinque anni in Mercedes, Valtteri Bottas ha cambiato squadra e ha firmato con Alfa Romeo per la stagione 2022. Ovviamente non ha cancellato l'ordine per la sua AMG One e il giorno del ritiro è arrivato.

Il pilota finlandese (33 anni) ha voluto condividere il momento con i suoi fan pubblicando su Instagram l'hypercar con motore F1, rifinita in blu con molte superfici in fibra di carbonio a vista.

Non è la prima AMG One a essere consegnata

Anche l'ex compagno di squadra di Bottas, il sette volte campione di F1 Lewis Hamilton, è tra i 275 acquirenti dell'auto di serie più veloce al Nürburgring e a Monza. Sulla lista compare pure un altro pilota Mercedes di F1, Nico Rosberg.

La Project One, lo ricordiamo, è stata presentata come concept nel settembre 2017, ma la produzione è iniziata solo nell'agosto 2022. Alcuni ostacoli allo sviluppo hanno ritardato il lancio dell'hypercar, ma alla fine AMG ha trovato, ad esempio, una soluzione per far girare il motore V6 turbo da 1,6 litri al minimo a 1.200 giri/min. anziché a 5.000 giri/min. come avviene per la vettura di F1.

Pensate che l'intricato motore a sei cilindri deve essere ricostruito ogni 50.000 chilometri, ma non è detto che queste AMG raggiungano tale chilometraggio... Stiamo parlando di hypercar che spesso resteranno custodite in garage climatizzati. Più uniche che rare visto che Mercedes ha dichiarato che non farà mai più un auto stradali con motore F1.

La AMG One non viene costruita in nessuno degli stabilimenti in cui Mercedes fabbrica le sue auto normali. L'hypercar a trazione integrale con quattro motori elettrici viene assemblata a mano nello stabilimento AMG di Coventry, nel Regno Unito, utilizzando un gruppo propulsore ibrido realizzato dalla divisione Mercedes-AMG High Performance Powertrains di Brixworth.

Numeri fuori di testa

Questa non è una AMG qualunque. Il suo powertrain è derivato direttamente da quello delle monoposto da Formula 1, quindi dotato di un 1.6 V6 biturbo - molto compatto - in grado di erogare 1.063 CV. Scatta da ferma a 100 km/h in 2,9 secondi, arriva a 200 km/h in 7 secondi e a 300 km/h in 15,6 secondi, prima di raggiungere i 352 km/h.

Mercedes sostiene che "non c'è mai stato nulla di simile. Ma ora ci sarà sempre". La hypercar One ha "prestazioni di un altro pianeta".