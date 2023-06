Nonostante i maggiori costruttori cinesi dispongano di numerose fabbriche con grande capacità produttiva, spesso per le collaborazioni e le joint venture vengono edificate daccapo fabbriche completamente nuove. Non di rado, anche per soddisfare meglio gli standard di sostenibilità ed efficienza che devono accompagnare i prodotti destinati comunque al Vecchio Continente.

Tra le fabbriche dell'ultima ora, una delle più interessanti è quella che produce la nuova generazione smart, ossia il SUV smart #1, il primo modello lanciato dopo che il brand è stato acquisito per il 50% da Geely, che ha spostato la produzione in Cina.

Fino a 300.000 auto

La nuova fabbrica Geely, o meglio, della joint venture Geely-Mercedes, si trova a Xi'an o Xian, la capitale della provincia dello Shaanxi, ed è stata costruita tra il 2020 e il 2021 con un investimento di 2,7 miliardi di yuan (388,8 milioni di dollari) ciascuno.

Il progetto nasce intorno al piano per riposizionare il marchio smart nella fascia premium e non necessariamente limitata ai veicoli a vocazione urbana, come dimostra l'arrivo del modello smart #3 che sarà un SUV ma di classe compatta.

I due modelli sono progettati e sviluppati su una delle varianti della piattaforma SEA, acronimo di Sustainable Experience Architecture, e per l'esattezza sulla SEA2, la stessa utilizzata anche per il nuovissimo SUV elettrico Volvo EX30. Il sito, che ha una capacità produttiva che va da 100.00 a 300.000 veicoli l'anno a pieno regime, produce anche due modelli ibridi plug-in del marchio Xingyue.

La fabbrica smart di Xi'an

Nata a zero emissioni

La fabbrica, costruita secondo criteri di sostenibilità concordati dalle due società fondatrici, ha ricevuto nel novembre del 2011 la certificazione di prima fabbrica cinese totalmente a zero emissioni. Questo è reso possibile dal parco solare da 52 MW terminato proprio a fine 2022 e capace di tagliare le emissioni di CO2 correlate al consumo energetico di qualcosa come 27.000 tonnellate l'anno.

Un attento monitoraggio dei processi produttivi ha consentito di migliorare l'efficienza energetica della produzione stessa riducendo del 6% il consumo energetico per veicolo misurato nel primo semestre 2022 rispetto ai valori del secondo semestre 2021.

Al tempo stesso, sono stati incrementati i piani per l'utilizzo di componenti a basso impatto e il riciclaggio a ciclo chiuso dei materiali di scarto in fabbrica Geely ha annunciato che a fine 2022 la percentuale di materi prime riciclate sui suoi veicoli, smart incluse, ha raggiunto la media del 25%.

La scheda di Xi'an