La Volvo EX30 non sarà solo “piccola” nelle dimensioni, ma anche nell’impatto ambientale. Il SUV elettrico compatto che sarà presentato il prossimo 7 giugno, infatti, è stato progettato per ridurre al minimo la carbon footprint per l’intero ciclo di vita del modello.

L’attenzione di Volvo alla sostenibilità, quindi, non si vede solo nella scelta di un powertrain esclusivamente elettrico, ma anche nelle fasi di produzione.

Meno alluminio e meno componenti

La Casa svedese afferma che l’EX30 emetterà meno di 30 tonnellate di CO 2 per 200.000 km di utilizzo. Si tratta del 25% in meno rispetto ad altri modelli full electric come C40 e XC40 Recharge. Ciò è reso possibile prima di tutto dalle dimensioni ridotte della Volvo.

Per quanto banale possa sembrare, un modello più compatto comporta un minor impiego di alluminio e acciaio, con conseguenze dirette sulle emissioni. Inoltre, l’EX30 impiega il 17% di alluminio riciclato per ridurre ulteriormente il suo impatto ambientale.

Volvo EX30, il teaser degli interni

A ciò si aggiunge il fatto che i designer svedesi hanno concepito il modello in modo che buona parte delle componenti sia polifunzionale. Questo significa che durante la produzione sono state impiegate meno materie prime, mentre il 17% di tutte le plastiche dell’auto (inclusi i paraurti) sono riciclate.

Interni e produzione “verdi”

Passando agli interni, i sedili, la plancia e i pannelli delle portiere sono realizzati per il 70% con poliestere riciclato. Ci sono poi le decorazioni in stile denim, per le quali sono state utilizzate le fibre ricavate dai jeans.

Volvo EX30, il render di Motor1.com

Naturalmente, questi accorgimenti non sono sufficienti. L’EX30 è prodotta in uno stabilimento 100% carbon neutral e il 95% dei fornitori di Volvo si alimenta esclusivamente da fonti di energia rinnovabili. Senza contare che, a fine vita, l’EX30 potrà essere “riciclata” a sua volta per il 95%.

L’attenzione all’aspetto “green”, comunque, non impatterà le prestazioni del modello. Stando alle prime indiscrezioni, la Volvo utilizzerà una batteria da 66 kWh e sarà disponibile nelle versioni da 272 CV e 428 CV, come sulla smart #1, con cui l’EX30 condivide la piattaforma SEA.