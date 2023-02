Volvo accelera sull’elettrico. Secondo quanto riportato dalla Reuters, la Casa svedese prevede di lanciare sei modelli a batteria entro il 2026 per preparare così il terreno al 2030, anno in cui Volvo presenterà solamente nuove elettriche.

Il primo modello di questa “ondata” sarà l’EX90 che arriverà nella seconda metà del 2023, mentre il secondo sarà l’EX30, un crossover compatto più piccolo dell’XC40. Ma nel futuro del brand scandinavo non ci sono solo SUV.

Ci sono anche le ammiraglie

L’idea di Volvo sarebbe di presentare una versione elettrica per ognuno dei modelli presenti nella gamma attuale. Dopo i debutti dei modelli appena citati (a cui si possono unire anche XC40 e C40 Recharge derivate dalla stessa vettura), nei prossimi anni dovrebbero seguire le varianti a batteria del crossover XC60 e delle berline S60 e S90.

Volvo S60 Volvo S90

Le fonti della Reuters non parlano di V60 e V90, anche se sembra strano che Volvo abbandoni del tutto il segmento delle station wagon, da sempre uno dei più importanti per il marchio. Rimanendo in tema di modelli per la famiglia, però, la Casa sta pianificando una grande monovolume destinata – molto probabilmente – al solo mercato cinese.

Un minivan per la Cina

Del minivan marchiato Volvo se ne è già iniziato a parlare da alcune settimane. Stando a Car News China, questo modello sarebbe derivato dalla 009 di Zeekr, altro brand della galassia cinese di Geely. La monovolume si basa sulla piattaforma SEA, ha la trazione integrale e due motori elettrici per un totale di 536 CV.

Zeekr 009

Le basi tecniche dei due modelli dovrebbero essere le stesse, ma la Volvo avrà un design distintivo e fedele all’identità stilistica della Casa.

Anche se Volvo non ha direttamente confermato i rumors sulla sua strategia, sappiamo che nelle ultime settimane ha potenziato lo staff cinese che si occupa del design delle vetture passando da 20 a 60 persone e spostandosi in un edificio più grande a Shanghai. Qualcosa bolle in pentola, quindi, e non resta che attendere gli annunci ufficiali nei prossimi mesi.