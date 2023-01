Il fatto che la Volvo EX30, SUV elettrico compatto e diretta emanazione della ben più grande EX90, sia atteso al debutto per il 2023 è cosa nota da tempo. Oggi sappiamo anche quale sarà il giorno esatto (più o meno) della presentazione: 15 giugno. O giù di lì.

A spoilerare la data è stato direttamente Jim Rowan, CEO della Casa, durante un'intervista rilasciata al sito australiano Carsales. Quasi 6 mesi dopo l'ammiraglia arriverà dunque un secondo modello nativo elettrico. E non sarà una Volvo come le altre.

Per i giovani

"L'età dei nostri acquirenti è molto più vecchia di quanto vorremmo; vorremmo avvicinare al marchio persone più giovani. La EX30 sarà un posizionata bene per quanto riguarda il prezzo, specialmente per un modelli entry level: molto sicura, con una discreta autonomia, di dimensioni giuste ma più piccola della XC40".

Ecco come il numero uno della Casa ha descritto in poche parole la EX30 a Carsales. Un modello per un pubblico più giovane, con una formula di abbonamento studiata proprio per attirare automobilisti con meno primavere sulle spalle rispetto a quanto avviene solitamente per i modelli di Goteborg.

Volvo EX90

Per quanto riguarda l'estetica il teaser pubblicato in occasione della presentazione della EX90 ha mostrato un posteriore molto simile a quello della sorella maggiore, con le classiche luci posteriori a sviluppo verticale che terminano in una "C" che sembra abbracciare parte del portellone.

A livello meccanico invece la EX30, tra le novità principali di Volvo per il 2023, sfrutterà la piattaforma modulare SEA di Geely (proprietaria della Casa svedese) utilizzata anche - tra le altre - dalla smart #1, con la quale il SUV elettrico Volvo dovrebbe condividere le misure. Ci aspettiamo quindi un modello lungo circa 4,3 metri, a rientrare nella sempre più folta schiera di SUV compatti che animano il mercato.