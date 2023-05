C’è la data ufficiale per la presentazione della Volvo EX30. Il nuovo crossover elettrico compatto della Casa svedese sarà svelato il 7 giugno e nello stesso giorno apriranno gli ordini per alcuni “mercati selezionati”. Tra questi, dovrebbe esserci con ogni probabilità l’Italia, in cui la Volvo potrebbe trovare terreno fertile in termini di vendite.

L’EX30, infatti, dovrebbe inserirsi nel segmento B, lo stesso di Jeep Avenger, Hyundai Kona e Peugeot 2008, tra i modelli full electric più apprezzati nel nostro Paese.

Primi dettagli

L’annuncio di Volvo è accompagnato da un video teaser che mostra alcuni dettagli del modello. Tra questi, si riconoscono i fari LED col design a Martello di Thor, i fanali posteriori verticali e il fianco di un sedile, dov’è mostrata con orgoglio la bandiera svedese.

È vero anche che – stando alle prime informazioni – l’EX30 non nascerà al 100% in Scandinavia, dato che la piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) è di Geely, il gruppo cinese proprietario anche dei marchi Polestar e smart. A tal proposito, questa stessa architettura è stata utilizzata sulla smart #1.

Il video teaser della Volvo EX30

Motori in comune

Anche se la Volvo avrà una sua personalità e interni dedicati, quindi, “sotto pelle” ci dovrebbe essere un forte legame con la “cugina” sino-tedesca. Ci aspettiamo, quindi, dei powertrain condivisi, con batteria da 66 kWh e motori da 272 CV e – forse – da 428 CV, come sulla smart #1 Brabus.

Volvo EX30, il render di Motor1.com

L’EX30 dovrebbe confermare la possibilità di ricaricarsi a 150 kW, mentre l’autonomia sarà superiore ai 400 km. La nuova Volvo si dovrebbe posizionare al di sotto della XC40 Recharge nella gamma del Costruttore svedese e di conseguenza i prezzi di partenza dovrebbero aggirarsi intorno ai 40-45.000 euro.

Attendiamo comunque il 7 giugno per scoprire l’EX30 in tutti i suoi dettagli.