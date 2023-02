La Volvo EX90 ha aperto un nuovo capitolo nella storia della Casa svedese. Ma sarà la EX30 ad avere un ruolo cruciale per trainare la strategia a tutto elettrico di Volvo. Il SUV crossover compatto aggredirà il segmento B, uno dei più profittevoli e ricchi di tutto il mercato, con l’obiettivo di spingere le vendite e intercettare una nuova clientela.

Nell’attesa di vederlo dal vivo il prossimo 15 giugno, ecco un’anteprima grazie al nostro render esclusivo.

Prende spunto dalle “grandi”

La ricostruzione grafica si basa sulle poche informazioni rilasciate finora. L’elemento più importante riguarda le dimensioni, con l’EX30 che, per stessa ammissione di Volvo, sarà più piccola della XC40. Ciò significa che questo modello potrebbe avere una lunghezza intorno ai 4,1/4,3 metri per sfidare concorrenti come Hyundai Kona, Peugeot 2008 e Opel Mokka.

Volvo EX30, il render di Motor1.com

È vero anche, però, che qui parliamo di un brand premium ed ecco perché il confronto più giusto da fare è quello col prossimo crossover di MINI, la Aceman, che debutterà anch’esso nel corso del 2023.

In ogni caso, l’EX30 dovrebbe riprendere la filosofia stilistica portata dalla EX90, con un design conservativo e un nuovo look dei fari a Martello di Thor. Nella zona posteriore, invece, ci si aspettano delle luci verticali con una base sottile, simile a quella del concept Recharge.

In linea con quanto visto proprio sul prototipo e sulla EX90, anche la EX30 dovrebbe avere una ricca dotazione di assistenti alla guida. Chiaramente, però, non riceverà i sistemi di guida autonoma di livello 3 della sua “sorella” più grande (e più costosa).

Quel legame con la Cina

La EX30 dovrebbe nascere sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) di Geely, il gruppo cinese proprietario dei marchi Volvo, Polestar e smart. Questa architettura modulare è stata utilizzata – in una versione accorciata – sulla smart #1.

Da qui il legame col crossover elettrico sino-tedesco che troveremo negli showroom nei prossimi mesi. Un legame che, oltre alla piattaforma, potrebbe riguardare anche i powertrain, a partire dalla batteria con capacità di circa 66 kWh.

smart #1 Volvo XC40 Recharge Model Year 2023

Sempre prendendo come riferimento la smart, anche la Volvo potrebbe ricaricarsi fino a 150 kW, mentre l’autonomia potrebbe essere leggermente inferiore ai 440 km della #1 viste le forme – probabilmente – più squadrate della EX30. E chissà se anche il crossover svedese riceverà una variante in stile Brabus da 428 CV.

Il posizionamento più basso rispetto alla XC40 lascia pensare che i prezzi di partenza possano aggirarsi intorno ai 40.000 euro, ma per avere un quadro migliore della situazione aspettiamo di conoscere le prossime mosse di Volvo.