Inserire un vero motore da F1 in una hypercar omologata per la strada non è stata un'impresa facile per Mercedes-AMG, ma alla fine l'azienda ce l'ha fatta, dando vita all'hypercar One presentata nel settembre del 2017.

Tra i fortunati possessori di questa speciale auto c'è anche il campione di F1 Nico Rosberg, che ha ordinato la sua nel 2018 ma ha dovuto aspettare sei anni per ritirarla.

In un recente video pubblicato sul suo canale YouTube, il pilota ha mostrato di aver commesso l'errore di spegnere prematuramente la vettura prima che il motore raggiungesse la temperatura ottimale: qualcosa che dopo 6 volte, secondo la Casa può portare al blocco completo del 1.6 Turbo da F1. Ecco i dettagli.

Una procedura dannosa

Lo spegnimento di un motore quando ancora non ha raggiunto la sua temperatura ottimale di servizio, normalmente, non è una procedura che rischia di danneggiare l'auto. Questo ovviamente è valido se il propulsore non è un motore direttamente derivato da quello di una monoposto di Formula 1.

Come spiegato nel video pubblicato sul proprio canale YouTube, se il campione del Circus avesse fatto per sei volte di seguito questa pericolosa procedura, Mercedes avrebbe potuto mandare in blocco la vettura, impedendogli di utilizzarla di nuovo.

E poi? Il proprietario della One avrebbe dovuto chiamare la Mercedes e chiedere a qualcuno della AMG di venire con un computer portatile a sbloccare la centralina dell'auto.

La Mercedes-AMG One al Nurburgring Nordschleife

Parlando proprio di questa funzione, Jochen Hermann, CTO di Mercedes-AMG, ha dichiarato a Rosberg che il software è stata la parte più impegnativa del lungo processo di sviluppo.

Hermann, più in generale, ha poi ammesso che la AMG One è stata la vettura più complicata da sviluppare nella storia della Casa tedesca e ritiene che non sarà mai replicata. Il direttivo, infatti, ha già escluso la possibilità di realizzare un'altra auto da strada con motore F1 a causa delle normative più severe sulle emissioni.

Il video pubblicato dal pilota