L'hypercar Mercedes-AMG One è un capolavoro di ingegneria automobilistica. Con una potenza combinata di 1.063 cavalli, un motore turbo a benzina e quattro motori elettrici, questa supercar rappresenta l'apice del potenziale della casa di Affalterbach.

Ora, grazie a una nuova collaborazione tra Mercedes-AMG e CaDA, è stata realizzata una fedele replica in scala 1:8 di questa incredibile vettura, composta da...? Ben 3.295 mattoncini ad incastro.

Il motore è una replica del sei cilindri originale

Progettata dal talentuoso BrunoJJ1 - un designer che costruisce Lego e altre auto a blocchi - cattura ogni linea distintiva e ogni segno distintivo del modello originale. Dall'iconica pinna longitudinale all'alettone posteriore retrattile e alle ruote a 10 razze con pneumatici Michelin, ogni dettaglio è stato ricreato meticolosamente.

Ma la bellezza di questo modello non si limita alla pelle. Con una lunghezza di 56,8 cm, una larghezza di 24,3 cm e un'altezza di 16 cm, il modello colpisce per l'elevato livello di dettaglio sia all'interno che all'esterno. Ciò che lo distingue è la sua impressionante funzionalità.

Com'è dentro questa piccola Mercedes-AMG One

È completamente motorizzato e vanta sospensioni anteriori e posteriori indipendenti, ammortizzatori e illuminazione a LED funzionante. Il motore del modello è una replica del sei cilindri originale e il sistema di recupero dell'energia cinetica (KERS) è simulato in modo ingegnoso grazie ai motori di richiamo.

Mercedes-AMG One, il modellino in scala 1:8 Il modellino visto da dietro

La trasmissione avanzata del modello rispecchia quella della AMG One a grandezza naturale, grazie a due motori a L che possono essere controllati separatamente tramite il telecomando in dotazione. Il modello dispone anche di una trasmissione a due velocità, una caratteristica rara e notevole nel mondo delle costruzioni ad incastro. Con il telecomando è possibile far muovere il modello in avanti e all'indietro, girare a destra e a sinistra e persino controllare la velocità e l'illuminazione. Per aprire le porte basta premere un pulsante.

Non chiamateli "giocattoli"

Il mondo dei modelli in scala 1:8 è caratterizzato da alcune delle auto più realistiche presenti oggi sul mercato dei giocattoli. Proprio di recente vi abbiamo mostrato un modello in scala di Ferrari 296 GTS straordinariamente accurato, che ha richiesto 300 ore di lavoro per essere costruito e costa circa 14mila euro.

State mettendo da parte queste idee per i regali di Natale?