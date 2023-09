La McLaren GT diventa ancora più esclusiva. La divisione MSO (McLaren Special Operations) dedicata alle personalizzazioni sui vari modelli ha creato quattro nuove declinazioni della super sportiva britannica.

In esclusiva per il Regno Unito, queste McLaren GT si riconoscono per i colori e gli interni unici in tutta la gamma e ispirati alla storia del brand. Ora, le GT sono disponibili in quattro nuove tinte, in una serie limitata a soli otto esemplari complessivi.

Tributo al passato

I quattro colori esclusivi hanno legami con il passato di McLaren. Per esempio, il Cerulean Blue era originariamente destinato alla supercar P1, mentre l'XP Green è apparso su un prototipo di F1 stradale.

C'è poi il Sarigan Quartz, apparso per la prima volta sulla Speedtail XP2. Il Cyber Yellow è una nuova tonalità, ma si basa sul colore Volcano Yellow già esistente, con McLaren che ha modificato la vernice perlata per creare un effetto bianco e argento.

McLaren GT XP Green

Tutte le otto GT sono dotate del pacchetto MSO Black, che comprende le calotte degli specchietti retrovisori in nero lucido, le finiture dei finestrini superiori e gli accenti dello scarico. Anche il tetto e i cerchi hanno la stessa finitura di colore nero.

McLaren GT Special Edition By MSO

L'abitacolo presenta cuciture trapuntate e un elegante motivo a rombi, mentre sul poggiatesta è presente il logo MSO e sul bracciolo e sul portachiavi trova spazio la Union Jack in rilievo.

La grinta dei 620 CV

Lanciata nel 2020, la GT è mossa da un 4.0 V8 (non elettrificato) da 620 CV e 630 Nm. Questa McLaren scatta da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 326 km/h.

McLaren GT Cerulean Blue McLaren GT Sarigan Quartz

Il listino parte da circa 210.000 euro, ma le personalizzazioni sono potenzialmente infinite proprio grazie alle numerose opzioni disponibili tramite la divisione MSO.