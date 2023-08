Per tre decenni Ding Yi, uno dei protagonisti dell'arte astratta contemporanea cinese, si è dedicato a disegnare croci, esplorandone ogni forma, colore ed espressione su quadri oggi appesi nelle gallerie d'arte di tutto il mondo.

Gli stessi simboli che da oggi circolano anche per le strade di Shanghai, su una particolare Porsche Taycan Turbo S, realizzata su misura grazie al programma Sonderwunsch di Porsche. L'opera si chiama "Appearance of Crosses 2022-2" ed ecco come è fatta.

Una Taycan unica

Come "tela" per questo iconico quadro in movimento è stata scelta una Porsche Taycan Turbo S verniciata nella tinta 914 Olympblue, appositamente richiesta dall'artista nel programma "Paint to Sample". Una volta ricevuta l'auto, Ding Yi si è occupato di personalizzarla con spruzzi di vernice a croce, riportati anche nelle finiture degli interni e sul cruscotto.

Quello che ne è venuto fuori è un progetto unico che non solo reinterpreta lo spirito innovativo di Porsche stessa, ma stabilisce anche un dialogo tra il dipinto e l'idea alla base della prima berlina elettrica di Zuffenhausen, che nonostante le personalizzazioni rimane comunque pronta all'uso quotidiano.

La Porsche Taycan Turbo S disegnata da Ding Yi

Michael Kirsch, presidente e CEO di Porsche China, ha commentato:

“Lavorare con Ding Yi è stata un'esperienza straordinaria. La sua ispirazione e la sua passione hanno superato la nostra immaginazione più profonda. La ragion d'essere del programma Sonderwunsch è creare auto esclusive per i nostri clienti. Questo ci dà la possibilità di presentare un'opera d'arte rivoluzionaria insieme a Ding Yi."

Un amore per Porsche

L'artista ha comunicato che la scelta di una Porsche per realizzare un'opera in movimento di questo tipo non è stata casuale. Ding Yi, infatti, ha posseduto, e possiede ancora oggi, diversi modelli della casa.

Se non ne avete mai sentito parlare, è considerato uno dei volti principali dell'arte contemporanea astratta cinese. Dal 1988 usa i simboli visivi "x" e "+" nei suoi dipinti e le sue opere sono state acquisite da importanti musei come il Centre Pompidou di Parigi, il M+ Museum di Hong Kong e il British Museum di Londra.