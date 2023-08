Se vi piace essere più ecologici con il vostro SUV di lusso o farvi "torcere le budella", ecco l'auto che fa per voi. Salutate la nuova Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, la Cayenne più potente di sempre.

Più cavalli, un po' più di autonomia

Porsche ci aveva detto ben cinque settimane fa che sarebbe arrivata una Cayenne con bicipiti mostruosi. Si parlava di un ibrido plug-in con "ben oltre 700 CV" e "ben oltre 900 Nm" che avrebbe accelerato da 0 a 100 km/h in "ben meno di 4 secondi".

Ora finalmente ne sappiamo di più. La nuova Cayenne Turbo E-Hybrid eroga 739 CV e 950 Nm di coppia. Anche se la "S" è stata omessa, si tratta di 59 CV e 50 Nm in più rispetto alla precedente Cayenne Turbo S E-Hybrid. Ma è davvero qualche punto di potenza in meno rispetto alla BMW XM Label Red con i suoi 749 CV e 1.000 Nm.

Gli acquirenti di SUV ibridi Porsche affamati di potenza potranno farsene una ragione. Dopo tutto, la Cayenne Turbo E-Hybrid, che pesa ben 200 kg in meno, è più veloce della corazzata M. La nuova combinazione di potenza di un motore a otto cilindri ancora più potente e di un motore elettrico ancora più potente fa scattare le 2,6 tonnellate da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e la velocità massima è di 295 km/h.

Per ottenere questo risultato, il V8 biturbo da 4,0 litri è stato sottoposto a un'ulteriore prova e anche il motore elettrico è stato potenziato. In questo caso, l'otto cilindri "ampiamente sviluppato" produce 599 CV invece dei precedenti 550, mentre il nuovo motore elettrico aumenta la sua potenza di 40 CV, arrivando a 176 CV, come la Cayenne E-Hybrid recentemente aggiornata.

La Turbo E-Hybrid dovrebbe anche andare più lontano di prima. Fino a 82 km, dice Porsche. In precedenza l'autonomia elettrica era piuttosto modesta: 42 chilometri. In ogni caso, la capacità della batteria situata sotto il bagagliaio passa da 17,9 a 25,9 kWh. Il caricabatterie di bordo sarà in grado di caricare fino a 11 kW. Questo dovrebbe riempire la batteria vuota in meno di due ore e mezza.

Equipaggiamento al top

Dopo il lifting, la scelta delle sospensioni della Cayenne è ancora su due livelli. Entrambe sono adattive. Una con molle in acciaio e una con sospensioni pneumatiche. La Turbo E-Hybrid ha le pneumatiche. Compresa la nuova tecnologia a 2 camere e 2 valvole, che dovrebbe aumentare la gamma tra le caratteristiche delle sospensioni Comfort e Sport Plus. Di serie anche il Porsche Torque Vectoring Plus. Come optional, la Performance PHEV può essere dotata di stabilizzazione del rollio PDCC e di sterzo sull'asse posteriore.

Dal punto di vista estetico, le due Cayenne Turbo E-Hybrid (SUV e SUV Coupé) si distinguono per la propria grembiulatura anteriore Turbo con prese d'aria più grandi e airblade in nero lucido. I passaruota e le finiture posteriori sono in tinta con la carrozzeria. E se non siete ancora sicuri di essere sul punto di essere "maltrattati" dalla Cayenne, notate le pinze dei freni rosse e i quattro terminali di scarico in acciaio inossidabile spazzolato.

All'interno, le Cayenne da 739 CV sono dotate di rivestimenti in Race-Tex, volante GT con riscaldamento e sedili sportivi in pelle regolabili a 18 vie, che si spera abbiano schienali e poggiatesta molto robusti.

Nuovo pacchetto GT per la Cayenne Coupé

Se state ancora piangendo per la vecchia Cayenne Turbo GT, perché il SUV da record della Nordschleife non è più disponibile in Europa dopo il facelift, allora questo potrebbe aiutarvi un po'. Perché Zuffenhausen sta cercando di fare ammenda. Con il nuovo pacchetto GT per la Turbo-E-Hybrid Coupé. In linea di principio, combina tutti gli ingredienti della Turbo GT, tranne la trazione.

Tutti i sistemi di sospensione e controllo, comprese le sospensioni pneumatiche, sono stati messi a punto ex novo e abbassati di 10 mm. Sono inclusi anche i freni in ceramica. Per garantire che l'auto giri come il diavolo, sono stati utilizzati cuscinetti perno specifici per la GT, che aumentano la campanatura sull'asse anteriore di -0,58 gradi. Insieme alle ruote anteriori più larghe, questo dovrebbe aumentare drasticamente la dinamica laterale. Come opzione, Porsche fornisce gli speciali cerchi GT da 22 pollici con pneumatici ad alte prestazioni (non dicono quali).

Fotogallery: Foto - Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé (2024) con pacchetto GT

14 Foto

Anche all'esterno il pacchetto GT trasforma la vettura in una Turbo GT. Con una grembiulatura anteriore modificata, estensioni nere dei passaruota, piastre laterali in carbonio sullo spoiler del tetto, terminali di scarico in posizione centrale dell'impianto di scarico in titanio della Turbo GT e un diffusore posteriore in carbonio. Anche il tetto della vettura è realizzato in fibra di carbonio.

Il GT Pack aggiunge un pizzico di velocità in più. Non proprio come l'originale (3,3 secondi), ma lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,6 secondi. Velocità massima: 305 km/h.

Lancio sul mercato e prezzi

Porsche dichiara che la nuova ammiraglia ad alte prestazioni è la seconda delle tre Cayenne ibride che introdurrà nel 2023.

La Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid può essere ordinata da subito anche in Italia con un prezzo base di 182.533 euro. La versione Coupé è disponibile a partire da 186.071 euro. Se volete una coupé con pacchetto GT, dovrete scavare un po' di più nelle vostre tasche. Nel migliore dei casi, si dovranno sborsare 215.923 euro.