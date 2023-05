La prossima generazione della Porsche Cayenne sarà completamente elettrica. Ma prima dell’abbandono totale dei motori endotermici, il SUV di punta della Cavallina di Stoccarda si concede un ultimo importante restyling.

Con l’aggiornamento di metà carriera la terza serie della Cayenne migliora sotto molteplici punti di vista, a partire dall’estetica, fino ad arrivare ai powertrain, con interessanti novità anche dal punto di vista della dinamica di guida.

Gli esterni

Dimensioni e proporzioni rimangono le stesse. A cambiare, anche se nel segno della continuità rispetto all’attuale generazione, è il design. Nella parte frontale a spiccare sono ora i nuovi gruppi ottici offerti di serie con la moderna tecnologia Matrix LED, ma a richiesta è possibile optare per gli ancor più intelligenti Matrix LED HD, in grado di interpretare con ancora maggiore efficienza e reattività le condizioni del traffico che circonda l’auto.

I nuovi fari posteriore della Porsche Cayenne

Tutte nuove sono anche le prese d’aria incastonate nel paraurti, che ora crescono nelle dimensioni, dando al frontale un look ancora più sportivo. Immutate le fiancate, dove gli unici elementi di novità sono rappresentati dai cerchi in lega dal nuovo disegno, con un diametro che va da 20 a 22 pollici. Nel posteriore è stato ripreso a piene mani quello che è il più recente linguaggio stilistico di casa Porsche, con l’introduzione di nuovi fari a sviluppo orizzontale, che nella parte centrale ospitano il lettering Porsche in rilievo.

Gli interni

Ma dove la nuova Porsche Cayenne è davvero cambiata è negli interni. La plancia è stata profondamente rivista e sulla base di quanto visto sulla Porsche Taycan anche quella della Cayenne può ora essere impreziosita con la presenza di uno schermo posizionato davanti al passeggero, dal quale è possibile accedere a diverse informazioni sullo stato di funzionamento della vettura, oppure guardare un film.

Gli interni della nuova Porsche Cayenne

Questo si affianca allo schermo principale a centro plancia che assolve alla funzione di infotainment e al quadro strumenti posizionato dietro il volante, che ora diventa completamente digitale e caratterizzato da uno schermo curvo. Tutto nuovo è anche il design del tunnel centrale, che grazie al nuovo posizionamento della leva del cambio sulla plancia, ha uno stile molto più pulito e ricercato, enfatizzato dalla presenza di alcuni tasti fisici preposti al controllo del sistema di climatizzazione.

Guida

Un’ulteriore novità all’interno della gamma della rinnovata Cayenne è rappresentata dal debutto di una nuova motorizzazione per la versione S. Questa, infatti, abbandona il V6 in favore di un nuovo 4.0 V8 biturbo capace di 474 CV e 600 Nm, scaricati su tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico a otto rapporti. Ed è proprio questo il modello che ho messo alla prova tra le strade tutte curve nei dintorni di Salisburgo. L’otto cilindri ha una progressione notevole, spingendo con decisione fin dai bassi regimi, mentre l’abitacolo viene riempito dal suo suono rabbioso e gutturale. Ma la nuova Cayenne è un’auto dalla doppia anima.

Con il restyling la S abbandona il V6 e passa al V8

Perché se da una parte è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 4,7”, dall’altra è comunque capace di assicurare un comfort di tutto rispetto. Viaggiando in modalità Normal con un filo di gas, la voce del V8 è appena percettibile e i consumi restano tutto sommato contenuti: nell’ordine dei 9 l/100 km. Profondo, poi, è stato il lavoro svolto dai tecnici Porsche sul fronte della messa a punto del telaio. Le sospensioni a controllo elettronico di serie aiutano a contenere notevolmente il rollio e lavorando in accordo con uno sterzo dalla taratura raffinata, assicurano inserimenti in curva degni di una sportiva vera.

Curiosità

Al momento la più cattiva variante Turbo non è disponibile a listino, ma da Porsche arriva conferma che nei prossimi mesi la gamma si amplierà. Al momento, quindi, oltre alla S è possibile scegliere la Cayenne in abbinamento al propulsore “base”, un V6 turbo di 3 litri da 353 CV e 500 Nm oppure la E-Hybrid. Questa è la variante plug-in del modello, costituita da un V6 turbo abbinato a un modulo elettrico da 176 CV per una potenza di sistema di 470 CV. Grazie alla batteria da 25,9 kWh questa versione è in grado di percorrere fino a 90 km in modalità elettrica.

Prezzi

Il listino della nuova Porsche Cayenne si apre da 92.837 euro per la versione V6, che salgono a 107.433 euro per la Cayenne E-Hybrid, mentre la Cayenne S ha un prezzo di partenza di 111.726 euro. I prezzi arrivano fino a 117.094 euro per la top di gamma rappresentata dalla variante S con carrozzeria Coupé. Le consegne dei primi esemplari sono previste nel mese di luglio.