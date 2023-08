Continuano i test sulla Porsche Macan elettrica. Originariamente prevista per il 2023, la nuova generazione del SUV tedesco è stata posticipata al 2024 per risolvere alcuni problemi software imprevisti. L'annuncio del ritardo è stato dato dall'amministratore delegato Oliver Blume in un'intervista al quotidiano Automobilwoche nel luglio 2022.

Nel frattempo, la Casa di Zuffenhausen sta collaudando i prototipi nei dintorni del Nurburgring, con camuffature ridotte davvero al minimo.

Ultimi collaudi

Le mimetizzazioni sulla Macan sono pochissime, tanto che risulta piuttosto evidente il design finale della vettura. Si possono notare i fari sdoppiati, con quelli superiori che presentano il caratteristico disegno con quattro LED ereditato dalla Taycan.

Porsche Macan EV, le nuove foto spia del SUV elettrico

La maggior parte delle camuffature riguarda la zona posteriore, dove Porsche ha applicato del nastro nero intorno ai fanali posteriori per nascondere quella che crediamo sia una barra luminosa che si estende per tutta la larghezza del portellone. Il nastro adesivo si estende ai passaruota posteriori e al paraurti, mentre sono visibili lo spoiler e la retrocamera.

Oltre 600 CV e batteria da 100 kWh

Le nostre spie non sono riuscite a sbirciare all'interno questa volta, ma una precedente serie di foto dell'inizio di aprile 2023 ha rivelato il cruscotto digitale con schermi di dimensioni generose e un pannello a sfioramento per i comandi del clima.

Porsche Macan EV, le foto spia degli interni

Basata sulla nuova piattaforma PPE sviluppata in collaborazione con Audi, la Macan (gemellata con la Q6 E-Tron) avrà una configurazione a doppio motore con poco più di 600 CV e una batteria da 100 kWh. Altri elementi confermati sono le ruote da 22 pollici, il differenziale posteriore a bloccaggio elettronico, le ruote posteriori sterzanti, la distribuzione dei pesi 48:52 e la trazione integrale.

Porsche Macan EV, le nuove foto spia del SUV elettrico

Porsche non ha detto quando presenterà la Macan EV, ma non ci vorrà ancora molto visto che questo prototipo sembra anticipare in tutto e per tutto il modello di serie.