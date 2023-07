La Ferrari 296 GTS ha debuttato lo scorso anno come versione scoperta della 296 GTB con motore ibrido plug-in da 830 CV. Il listino parte da un prezzo di 320.000 euro e, quindi, come ogni altra supercar rimarrà per moltissimi solo un sogno. E se si potesse, invece, portare a casa con meno di 14mila euro?

Una possibilità c'è, ma non si può guidare. La versione più abbordabile della supercar è quella di Amalgam Collection, un modellino in scala 1:8 che costa circa 13.300 euro al cambio attuale (per la precisione si parla di 14.750 dollari). Certo, per quella cifra si possono comprare auto reali (qui sotto vi elenchiamo anche quali sono i modelli che trovate in Italia), ma, come disse Paulo Coelho, "è la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante".

Come è stata realizzata

Se pensate che 13mila euro sono comunque tanti per un modello in scala, ricordatevi che non si tratta di un giocattolo. Dietro questa piccola Ferrari 296 GTS realizzata a mano ci sono i disegni CAD originali della supercar, i codici di verniciatura e le specifiche dei materiali forniti dal produttore italiano.

La Ferrari 296 GTS di Amalgam

Non è tutto. Dopo aver completato lo sviluppo del modello in scala (lungo 57 centimetri), utilizzando anche immagini e disegni d'archivio della casa automobilistica di Maranello, Amalgam ha inviato il risultato finale a Ferrari per un'ispezione dettagliata. Gli ingegneri e i designer dell'azienda hanno controllato ogni millimetro del modello per garantire la completa accuratezza della rappresentazione.

Gli interni della Ferrari 296 GTS di Amalgam

Si può anche personalizzare

Ogni replica dettagliata richiede 300 ore di lavoro per essere completata e ne verranno realizzate solo 199, tutte personalizzabili.

Volendo c'è anche la Ferrari Purosangue in scala 1:8, costa 15.995 dollari (poco più di 14mila euro al cambio attuale), ma se si vogliono personalizzare vernice, colore degli interni e cerchi il prezzo sale sopra i 20mila dollari.

Ci state facendo un pensierino? Intanto qui trovate la lista delle auto a benzina più economiche in Italia, non si sa mai... Invece se volete sapere com'è guidare una vera Ferrari 296 GTS guardate la prova di Giuliano.