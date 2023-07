Spendereste 14.000 euro per una Ferrari Purosangue? Se state pensando di mettere subito mano al portafogli, meglio fermarsi un attimo e riflettere. Qui, infatti, non si parla della “vera” Purosangue, il SUV col V12 da 715 CV, un listino da 390.000 euro e una produzione sold out fino al 2025.

In questo caso la protagonista è un modellino molto speciale creato dalla Amalgam, un’azienda britannica specializzata in creazioni davvero di lusso.

Perfetta in ogni dettaglio

Per creare la Purosangue in scala 1:8, Amalgam ha utilizzato i disegni CAD originali, i codici della verniciatura e le specifiche dei materiali della Ferrari, oltre a migliaia di parti progettate con precisione. Il risultato è spettacolare e guardando le foto è praticamente impossibile distinguere il modellino dall’auto reale.

Ferrari Purosangue, il modellino di Amalgam

Lunga circa 62 centimetri, la Purosangue di Amalgam ha richiesto oltre 3.000 ore di sviluppo e ognuna delle 199 unità costruite a mano ha richiesto oltre 300 ore di lavoro per essere completata.

L'azienda afferma che, alla fine della costruzione, ogni Purosangue in miniatura è sottoposta a un esame dettagliato da parte dei team di ingegneri e progettisti per garantire la completa accuratezza della rappresentazione.

Il prezzo base parte da 15.995 dollari (circa 14.000 euro) e comprende il modello in scala 1:8 del primo SUV Ferrari verniciato in rosso con interni neri, mentre l'edizione Bespoke fa salire il prezzo a 20.795 dollari (18.500 euro). Per questa cifra, i clienti possono specificare il colore della vernice, degli interni, lo stile dei cerchi e il colore delle pinze.

Se la Purosangue non vi convince, Amalgam Collection ha creato anche altri modelli in scala, come quello della Bugatti Veyron e della Nissan GT-R.