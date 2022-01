Amalgam è famosa per la produzione di modellini di auto di una qualità straordinaria. La loro incredibile attenzione al dettaglio e la conseguente esclusività li rende la scelta di collezionisti o di proprietari che vogliono avere anche una copia in miniatura della propria auto di lusso.

Alcuni dei loro modellini però non hanno raggiunto la "vendita" a tutti gli effetti: qualcuno ha visto la creazione solo di poche unità e altri non hanno mai superato la fase di "progetto su carta". Amalgam però ha deciso che questi rari modellini meritavano di rivedere la luce, e li ha messi all'asta su Catawiki. Ecco tutti i prodotti disponibili, naturalmente tutti nuovi e nella propria confezione originale, in ordine alfabetico.

Bugatti Galibier (1:8)

La Bugatti 16C Galibier Concept è un raro progetto del marchio francese datato 2009, quasi sconosciuto ai più, e questo perché i vertici del Gruppo VW non ne autorizzarono la produzione.

Questo modello in scala della Bugatti era un prototipo di approvazione per un lotto di 16 pezzi da lui derivati, tutti diretti a Bugatti e al suo team di design.

Talbot-Lago T150C SS - Figoni & Fallaschi (1:12)

La Talbot-Lago T150C SS Super Sport è un'auto molto difficile da trovare anche avendone disponibilità economica, per via della sua rarità. In particolare la "Goutte d'Eau", carrozzata da Figoni & Fallaschi, che venne prodotta in soli 14 esemplari e tutti sono valutati circa 4,5 milioni di euro ciascuno.

Per quanto riguarda il modellino in scala 1:12, venne commissionato ad Amalgam da Louis Vuitton che ne ottenne 200 pezzi, e questo in foto era il prototipo di approvazione.

McLaren Ultimate Vision Gran Turismo (1:8)

Ulterior Future Livery Noir de Noir

Realizzata per il videogioco in esclusiva Sony PlayStation "Gran Turismo Sport", la McLaren Ultimate Vision GT era uno studio di design del 2017 come anticipazione di una futura auto da corsa. Alcuni dei suoi elementi aerodinamici vennero poi applicati alla McLaren Senna.

Ne vennero prodotte solo 40 unità in scala 1:8, disponibili in due colori diversi, e ciascuna di esse era firmata dai designer Rob Melville e Alex Alexiev.

Bugatti EB110 LM (1:8)

Dopo un'assenza di 55 anni alla 24 Ore di Le Mans, la Bugatti EB110 LM del 1994 segnava il ritorno del marchio francese in quella storica gara. Nonostante le prestazioni esorbitanti, la EB110 non riuscì a dominare - ma questo modellino in scala 1:8 immortala comunque un'auto da corsa divenuta leggendaria.

Audi R8 – 2005 Le Mans Winner (1:8)

Questa Audi R8 è un'altra vettura da corsa per la Le Mans come la EB110 di cui sopra, ma ha avuto più successo: è la vincitrice della corsa nel 2005.

E' stata anche la prima auto Le Mans dell'era moderna che Amalgam abbia prodotto in miniatura, e con la nuova partnership ACO - 24 Ore di Le Mans nacque questo modellino in scala 1:8.

Mercedes F800 Hybrid Concept (1:10)

Presentata al Salone di Ginevra 2010, la Mercedes F800 hybrid Concept Car è stata un precursore delle tecnologie ibride della Stella, oltre a uno studio di design per i modelli CLS e SLS che seguirono.

Solo 12 modellini in scala 1:10 furono creati, e undici dei quali vennero inviati a Mercedes. Questo, come già visto in altri casi, era il prototipo di approvazione.

Ferrari SF90 Stradale – Rosso Mugello (1:8)

Un modello in scala Amalgam Ferrari non è una vera e propria novità, ma questa particolare SF90 Stradale in Rosso Mugello è unica: venne creata appositamente in collaborazione con Ferrari per la pubblicazione sulla rivista ufficiale del Cavallino. Il suo scopo era di spiegare come viene creato un modellino su misura, passo dopo passo.

Nissan GT-R (1:8)

Amalgam ha considerato la Nissan GT-R del 2007 come un'uscita dalla "comfort zone" del marchio giapponese, ma non si aspettava che avrebbe avuto successo e i 19 modellini creati vennero archiviati.

Quando però Amalgam si rese conto che la GT-R era diventata a tutti gli effetti una delle vetture più importanti degli ultimi anni, quattro dei modellini archiviati vennero riesumati, rispolverati e restaurati. Quello in foto è uno dei tre modelli perfetti appositamente sistemati per l'asta.