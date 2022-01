La Shelby GT500 è la versione più potente mai costruita dell’iconica sportiva americana, con il suo V8 sovralimentato da 5,2 litri in grado di sviluppare 760 CV.

Per chi volesse portarsi a casa la stradale dell’Ovale Blu, ma non fosse disposto a spendere molti soldi, esiste un’alternativa più economica che riproduce in scala ridotta la coupé Ford. Si tratta del kit realizzato da Lego Technic, un modellino di 544 pezzi che accelera (quasi) come la sua controparte reale.

Riproduzione fedele

La replica ha queste dimensioni: 27 cm di lunghezza, 12 di larghezza e 8 di altezza. Grazie alla presenza di due motori pull-back, è sufficiente tirare indietro il modellino e successivamente rilasciarlo per vederlo scattare in avanti a tutta velocità in stile drag race.

Il kit offre inoltre la possibilità, utilizzando l’app Lego Technic in realtà aumentata, di mettere alla prova l’automobilina in una pista virtuale.

Un "mostro" da drag race

La Shelby GT500 del mondo reale -lo ricordiamo - è equipaggiata con un trasmissione automatica a doppia frizione a sette rapporti che le permette di scaricare 847 Nm di coppia sull'asse posteriore, un valore sufficiente per accelerare da 0 a 160 km/h in soli 10,6 secondi. A frenarla ci pensano i dischi anteriori da 420 mm, i più grandi mai montati su una coupé americana, forniti dall'italiana Brembo.

Questo giocattolo non sarà mai veloce come la pony car dell’Ovale Blu, ma siamo sicuri che il kit, disponibile sul sito e sui negozi Lego a un prezzo di 49,99 euro, potrebbe essere il modo più conveniente per mettere le mani sulla Mustang di produzione più veloce della storia.

