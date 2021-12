La stretta su consumi ed emissioni negli USA sta accelerando gli sforzi delle Case americane per produrre modelli sempre più efficienti. Di conseguenza, anche modelli iconici come la Ford Mustang dovranno fare i conti con una progressiva elettrificazione. Ed effettivamente è quello che emerge dagli ultimi rumors rivelati da Autoline.

Rivoluzione in vista

Secondo il canale YouTube americano, la generazione S650 della Ford Mustang entrerà in produzione non prima di marzo 2023. Al momento non vi sono conferme ufficiali da parte della Casa, ma è più che probabile che la celebre muscle car diventerà ibrida.

Ford Mustang Mach-1

Le voci su una Mustang elettrificata girano in rete dallo scorso ottobre, quando un ingegnere Ford ha pubblicato su LinkedIn il proprio curriculum ammettendo di aver lavorato per diversi mesi ad un powertrain ibrido con motori 2.3 EcoBoost e 5.0 Coyote.

In più, nuovi rumors riportano la possibilità della trazione integrale, un'altra novità assoluta nella storia del modello. L’idea (anche questa non confermata da Ford) avrebbe comunque senso, col retrotreno mosso dal propulsore termico e l’avantreno da un’unità elettrica.

L’ultima con motore termico

Le versioni elettrificate potrebbero debuttare in un secondo momento nella gamma della Mustang (probabilmente nel momento del restyling).

Il sistema ibrido (non è chiaro se mild hybrid o plug-in) dovrebbe affiancare nei primi anni le versioni pure con motore a benzina 2.3, 5.0 e (forse) 5.2 V8. In ogni caso, la presenza della batteria non dovrebbe cambiare il carattere della Ford che manterrà un forte orientamento alle prestazioni.

Ford Mustang Shelby GT500

Tra l’altro, la prossima Ford Mustang non sarà del tutto nuova visto che poggerà sulla stessa piattaforma (opportunamente aggiornata) del modello attuale.

Tuttavia, la generazione S650 potrebbe essere l’ultima a montare un motore termico. Sempre secondo Autoline, nel dicembre 2028 dovrebbe iniziare la produzione della Mustang elettrica.

Non è escluso, comunque, che i tempi vengano anticipati dato che la concorrenza è pronta a lanciare muscle car a batteria già nei prossimi anni. Ad esempio, Dodge presenterà una sorta di Challenger elettrica nel 2022 e, per il 2024, Chevrolet starebbe preparando la Camaro, la quale rinascerà come berlina ad emissioni zero.