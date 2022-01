La Lancia Delta HF Integrale è rimasta nel cuore di tutti gli appassionati. La "Regina dei Rally" ha messo la firma sui successi più importanti del marchio nel motorsport e non sorprende, quindi, che gli esemplari meglio conservati possano valere centinaia di migliaia di euro.

Per rivivere il mito della Lancia si può anche acquistare un modellino come quello prodotto da Italeri.

Un modellino personalizzabile

Lo specialista di modellini storici ha presentato la sua versione della Delta HF Integrale. Realizzata in scala 1:12, la Lancia “da bacheca” è lunga 32,6 cm ed è riprodotta con grande attenzione ai dettagli.

Come buona parte dei modellini di Italeri, anche quello della Delta è componibile. Nella confezione vengono forniti tutti i pezzi necessari ad assemblare (e personalizzare) il proprio esemplare. La carrozzeria, infatti, può essere decorata con lo stile desiderato fino a riprodurre fedelmente la livrea Martini dell’auto da rally, tanto che insieme alla Lancia vengono forniti tutti gli adesivi necessari.

Portiere anteriori, cofano e baule sono apribili, mentre l’abitacolo e il vano motore sono stati curati in ogni elemento. In più, le sospensioni sono realmente funzionanti e gli pneumatici sono in gomma.

Le Delta da collezionisti

Sul sito di Italeri, la Lancia Delta si può acquistare al prezzo di 200 euro. Nulla a che vedere coi prezzi degli esemplari con vere bielle e pistoni. Ad esempio, un esemplare di Evo 2 Edizione Finale con soli 5.500 km è stata venduta nel Regno Unito per circa 265 mila euro.

Lancia Delta Integrale Evo II Edizione Finale (1994)

Più comunemente, le Delta ben mantenute vengono battute all’asta per cifre tra 80 e 150 mila euro. Fanno storia a sé, invece, le HF Integrale da rally ufficiali che hanno quotazioni superiori ai 250-300 mila euro.

E chissà quanto varrà in futuro la Delta 100% elettrica messa a punto dal team francese GCK Motorsport per il campionato WRX 2022.